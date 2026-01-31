দেশের ‘মাস্টার’ নিয়ে বিদেশে উড়াল দিলেন দুই নায়িকা

দেশের ‘মাস্টার’ নিয়ে বিদেশে উড়াল দিলেন দুই নায়িকা
আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশের সিনেমার উপস্থিতি আরও জোরালো হচ্ছে। নেদারল্যান্ডসে অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া রটারড্যাম আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের ৫৫তম আসরে প্রদর্শিত হবে বাংলাদেশের সিনেমা ‘মাস্টার’। রেজওয়ান শাহরিয়ার সুমিত পরিচালিত এই রাজনৈতিক থ্রিলার ছবিটি উৎসবের গুরুত্বপূর্ণ প্রতিযোগিতা বিভাগ ‘বিগ স্ক্রিন কম্পিটিশন’-এ নির্বাচিত হয়েছে।
ওয়ার্ল্ড প্রিমিয়ার হিসেবে রটারড্যামে প্রদর্শিত হতে যাওয়া ‘মাস্টার’ নিয়ে উচ্ছ্বসিত নির্মাতা ও কলাকুশলীরা। উৎসব উপলক্ষে নেদারল্যান্ডসে যাচ্ছেন ছবির অভিনয়শিল্পী আজমেরী হক বাঁধন, নাসির উদ্দিন খান ও জাকিয়া বারী মম। প্রদর্শনী শেষে আয়োজিত প্রশ্নোত্তর পর্বেও তারা উপস্থিত থাকবেন।
‘মাস্টার’ সিনেমার গল্প আবর্তিত হয়েছে ক্ষমতা, নৈতিকতা ও সমাজ বাস্তবতার টানাপোড়েন ঘিরে। নির্মাতার ভাষায়, মানুষ গড়ার কারিগর যখন সমাজ পরিচালনার দায়িত্বে আসে, তখন ক্ষমতার দাপটে আজীবনের নৈতিকতা কতটা টিকে থাকে সেই প্রশ্নই উঠে এসেছে ছবির কেন্দ্রে।
বাঁধন ও মম’র সঙ্গে যাচ্ছেন নাসির উদ্দিন খানও
উৎসবে নেদারল্যান্ডসে ছবিটির কেন্দ্রবিন্দু হয়ে থাকবেন দুই নায়িকা বাঁধন ও মম। তারা বেশ উচ্ছ্বসিত সিনেমাটি নিয়ে। ফেসবুকে সরব রয়েছেন দুজনেই। নেদারল্যান্ডসে বসবাসকারী প্রবাসীদের আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন ‘মাস্টার’ দেখতে আসার জন্য।
বাঁধন ফেসবুকে জানিয়েছেন রটারড্যামে সিনেমাটির প্রদর্শনী সূচি। সোমবার (২ ফেব্রুয়ারি) রাত ৯টা ১৫ মিনিট, বুধবার (৪ ফেব্রুয়ারি) সকাল ১০টা ও শনিবার (৭ ফেব্রুয়ারি) দুপুর ২টায় দেখা যাবে ‘মাস্টার’।
‘মাস্টার’ ছবির একটি দৃশ্য
নির্মাতা ও প্রযোজনা সংশ্লিষ্টরা জানান, আন্তর্জাতিক মঞ্চে একটি দেশীয় চলচ্চিত্র হিসেবে ‘মাস্টার’-এর জন্য প্রবাসী বাংলাদেশি দর্শক ও কমিউনিটির সমর্থন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নেদারল্যান্ডসে বসবাসরত বাংলাদেশিদের পরিবারসহ প্রদর্শনীতে উপস্থিত থাকার পাশাপাশি সিনেমাটির খবর ছড়িয়ে দেওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে।
জানা গেছে, রটারড্যাম আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে বাংলাদেশের আরও দুটি সিনেমা প্রদর্শিত হবে। সেগুলো হলো ‘রইদ’ ও ‘দেলুপি’।
