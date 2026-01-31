সুনামগঞ্জে জনগণের মুখোমুখি প্রার্থীরা
সুনামগঞ্জ-৪ আসনে প্রতিশ্রুতি নিয়ে জনগণের মুখোমুখি হয়েছেন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীরা। শনিবার (৩১ জানুয়ারি) সকালে সুশাসনের জন্য নাগরিক (সুজন) আয়োজিত শহরের যাদুঘর প্রাঙ্গণের অনুষ্ঠানে ভোটারদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন প্রার্থীরা।
সুজনের জেলা সভাপতি নুরুল হক আফিন্দীর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক ফজলুল করিম সাঈদের পরিচালনায় অনুষ্ঠানে জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের সহকারী কমিশনার আবু ছালেহ মুহাম্মদ ইউছুফ, সহকারী কমিশনার রায়হান উদ্দিন।
এসময় বক্তব্য রাখেন সুজনের উপদেষ্টা প্রাক্তন অধ্যক্ষ সৈয়দ মহিবুল ইসলাম, উপদেষ্টা সুখেন্দু সেন, সহ-সভাপতি আলী হায়দার, সুনামগঞ্জ-৪ আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থী দেওয়ান জয়নুল জাকেরিন, জাতীয় পার্টি মনোনীত প্রার্থী অ্যাডভোকেট নাজমুল হুদা হিমেল, ইসলামী আন্দোলন মনোনীত প্রার্থী শহিদুল ইসলাম পলাশী।
লিপসন আহমেদ/আরএইচ/এএসএম