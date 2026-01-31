আরএফএল গ্রুপে নিয়োগ, ৪০ বছরেও পর্যন্ত আবেদনের সুযোগ

আরএফএল গ্রুপে নিয়োগ, ৪০ বছরেও পর্যন্ত আবেদনের সুযোগ
শীর্ষস্থানীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠান আরএফএল গ্রুপে ‘অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রজেক্ট ম্যানেজার/ডেপুটি প্রজেক্ট ম্যানেজার’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ২৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই ব্যাচেলর ইন ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রিধারী হতে হবে। প্রার্থীরা ৪০ বছর বয়স পর্যন্ত আবেদনের সুযোগ পাবেন।
প্রতিষ্ঠানের নাম: আরএফএল গ্রুপ
বিভাগের নাম: বিল্ডিং অ্যান্ড রোড কনস্ট্রাকশন
পদের নাম: অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রজেক্ট ম্যানেজার/ডেপুটি প্রজেক্ট ম্যানেজার
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: ব্যাচেলর ইন ইঞ্জিনিয়ারিং
অভিজ্ঞতা: ৭ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে
- আরও পড়ুন
সেনাবাহিনীর নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি, সাড়ে ১৬ বছর বয়সেই আবেদনের সুযোগ
২৮৫ জনকে নিয়োগ দেবে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র
১৫ শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগ দেবে বেপজা পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজ
চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: ৪৫ বছর
কর্মস্থল: যে কোনো স্থান
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে আরএফএল গ্রুপ আবেদন করতে পারবেন।
- আরও পড়ুন
সেনাবাহিনীতে অফিসার নিয়োগ, বিবাহিতরাও পাবেন আবেদনের সুযোগ
১৩৩ জনকে নিয়োগ দেবে নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্ট কোম্পানি
শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগ দেবে খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যাল
আবেদনের শেষ সময়: ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
এমআইএইচ