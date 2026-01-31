  2. জাগো জবস

আরএফএল গ্রুপে নিয়োগ, ৪০ বছরেও পর্যন্ত আবেদনের সুযোগ

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৮:০৭ পিএম, ৩১ জানুয়ারি ২০২৬
আরএফএল গ্রুপের লোগো। ফাইল ছবি

শীর্ষস্থানীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠান আরএফএল গ্রুপে ‘অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রজেক্ট ম্যানেজার/ডেপুটি প্রজেক্ট ম্যানেজার’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ২৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই ব্যাচেলর ইন ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রিধারী হতে হবে। প্রার্থীরা ৪০ বছর বয়স পর্যন্ত আবেদনের সুযোগ পাবেন।

প্রতিষ্ঠানের নাম: আরএফএল গ্রুপ
বিভাগের নাম: বিল্ডিং অ্যান্ড রোড কনস্ট্রাকশন

পদের নাম: অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রজেক্ট ম্যানেজার/ডেপুটি প্রজেক্ট ম্যানেজার
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: ব্যাচেলর ইন ইঞ্জিনিয়ারিং
অভিজ্ঞতা: ৭ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: ৪৫ বছর
কর্মস্থল: যে কোনো স্থান

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে আরএফএল গ্রুপ আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

এমআইএইচ

