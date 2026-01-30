  2. দেশজুড়ে

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০৩:৩৪ এএম, ৩০ জানুয়ারি ২০২৬
নোয়াখালীতে নির্বাচনী আচরণবিধ লঙ্ঘনের দায়ে জামায়াতের এক প্রার্থীসহ চারজনকে শোকজ করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার (২৯ জানুয়ারি) রাতে জেলা প্রশাসনের উপ-প্রশাসনিক কর্মকর্তা (গোপনীং শাখা) মোহাম্মদ রেজাউল করিম বিষয়টি জাগো নিউজকে নিশ্চিত করেন।

তিনি বলেন, নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘনের দায়ে নোয়াখালী-৩ আসনের জামায়াতে ইসলামী মনোনীত প্রার্থী মো. বোরহান উদ্দিনকে সংশ্লিষ্ট নির্বাচনি অনুসন্ধান ও বিচারিক কমিটি কর্তৃক শোকজ করা হয়েছে।

এছাড়া একই অভিযোগে নোয়াখালী-২ আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী কাজী মোহাম্মদ মফিজুর রহমানের সমর্থক কাবিলপুর ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান মো. মমিনুল্লাহ, নোয়াখালী-৩ আসনের বিএনপি মনোনীত প্রার্থী বরকত উল্লাহ বুলুর সমর্থক বেগমগঞ্জ উপজেলা বিএনপির সভাপতি কামাখ্যা চন্দ্র দাস ও একই প্রার্থীর সমর্থক মহেশপুর গ্রামের মজিবুল হকের ছেলে আবদুর রবকে শোকজ করা হয়েছে।

নোয়াখালীর ছয়টি আসনে মোট ৪৮ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। এরমধ্যে নোয়াখালী-১ আসনে সাতজন, নোয়াখালী-২ আসনে পাঁচজন, নোয়াখালী-৩ আসনে সাতজন, নোয়াখালী-৪ আসনে সাতজন, নোয়াখালী-৫ আসনে ১২ জন ও নোয়াখালী-৬ আসনে ১০ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।

জানা গেছে, অনেক প্রার্থী চারকালারের রঙিন লিফলেটসহ দলীয় প্রধানের বাইরে দলের প্রতিষ্ঠাতাসহ একাধিক ছবি দিয়ে প্রচার চালাচ্ছেন। যা নির্বাচন আচরণ বিধিমালার সুস্পষ্ট লঙ্ঘন।

জেলা প্রশাসক ও জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা মুহাম্মদ শফিকুল ইসলাম বলেন, প্রত্যেক আসনে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটরা আচরণবিধি প্রতিপালনের জন্য সচেষ্ট আছেন। কোথাও লঙ্ঘনের খবর পেলে তারা তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নেবেন।

