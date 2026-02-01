সালাহউদ্দিন আহমদ
স্বাধীনতায় অবিশ্বাসীরাই ধর্মের ভিত্তিতে রাজনৈতিক বিভাজন চায়
বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ও কক্সবাজার-১ (চকরিয়া-পেকুয়া) আসনের ধানের শীষের প্রার্থী সালাহউদ্দিন আহমদ বলেছেন, দেশের স্বাধীনতায় যারা বিশ্বাস করেনি, তারাই ধর্মের ভিত্তিতে রাজনৈতিক বিভাজন করতে চায়। অথচ এ দেশের মানুষ সেটি চায় না। দেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বকে সুরক্ষিত রাখতে, আমাদের সবাইকে ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে।
রোববার (১ ফেব্রুয়ারী) নির্বাচনি গণসংযোগে চকরিয়া উপজেলার পশ্চিম বড় ভেওলা মানিক পাড়া এলাকায় স্থানীয় ইউনিয়ন বিএনপি আয়োজিত পথসভায় তিনি এসব কথা বলেন।
সালাহউদ্দিন আহমদ বলেন, এ দেশে ছাত্র-গণঅভ্যুত্থানে শত সহস্র মানুষ শহীদ হয়েছে রাজপথে রক্ত দিয়েছে, তাদের আকাঙ্ক্ষা ছিল একটি গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ নির্মাণ ও একটি বৈষম্যহীন সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করার। এই গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় ও শহীদের আকাঙ্ক্ষা পূরণের দেশ গড়তে ধানের শীষে ভোট চান তিনি। দেশের বিলুপ্ত গণতন্ত্র বারেবারে বিএনপির নেতৃত্বে পুনরুদ্ধার হয়েছে।
তিনি বলেন, আমরা পরিবেশের জন্য বলছি, বৃক্ষরোপণ করবো, খাল খনন করবো, প্লাস্টিকের দূষণ ও ব্যবহার কমাবো। এ নিয়ে বিএনপির অনেক পরিকল্পনা রয়েছে। আমরা অবাস্তব কিছু বলছি না। আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে, আমরা শিক্ষিত বেকার তৈরি করতে চাই না, আমরা কর্মক্ষম হাতের সৃজন করতে চাই।
সালাহউদ্দিন আহমদ বলেন, আমরা ১৮ কোটি মানুষের ৩৬ কোটি কর্মের হাত হিসেবে তৈরি করতে চাই। অথচ অন্যান্য দল যারা মাঠে রয়েছে, তাদের কোনো পরিকল্পনা নাই এদেশের মানুষের জন্য। তারা দেশে ধর্মীয় বিভাজন তৈরিতে ব্যস্ত রয়েছে।
তিনি বলেন, বিগত সময়ে দেশে অর্থনৈতিক যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়েছিল, তা শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনবে বিএনপি। সেজন্য তিনি সবাইকে ধানের শীষে ভোট দেওয়ার আহ্বান জানান তিনি।
এসময় মাতামুহুরী সাংগঠনিক উপজেলা বিএনপির সভাপতি জামিল ইব্রাহিম চৌধুরী, সাধারণ সম্পাদক হেফাজুতুর রহমান টিপু মিয়া, সাংগঠনিক সম্পাদক শোয়াইবুল ইসলাম সবুজসহ বিএনপির নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।
সায়ীদ আলমগীর/কেএইচকে/জেআইএম