  2. দেশজুড়ে

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় প্রিসাইডিং অফিসারকে অব্যাহতি

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি ব্রাহ্মণবাড়িয়া
প্রকাশিত: ০২:৫৯ পিএম, ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় প্রিসাইডিং অফিসারকে অব্যাহতি
ব্রাহ্মণবাড়িয়ার কাজীপাড়া পৌর আদর্শ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়/ প্রতিনিধির পাঠানো ছবি

দায়িত্বে অবহেলার অভিযোগে ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩ আসনের একটি কেন্দ্রের মোস্তফা কামাল নামে প্রিসাইডিং অফিসারকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। বৃহস্পতিবার (১২ ফেব্রুয়ারি) বেলা ১টার দিকে জেলা শহরের কাজীপাড়া পৌর আদর্শ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভোটকেন্দ্রে এই ঘটনা ঘটে। তিনি ব্রাহ্মণবাড়িয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের পদে রয়েছেন।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ও নির্বাচনের সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তা সিফাত মো. ইশতিয়াক ভুঁইয়া জানান, ওই কেন্দ্রে প্রিসাইডিং অফিসার সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন করছিলেন না। পরিদর্শনকালে কিছু অসঙ্গতি পরিলক্ষিত হয়। তাই এই কেন্দ্রের প্রিসাইডিং অফিসারকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। উনার স্থলে নতুন আরেকজনকে দেওয়া হয়েছে।

আবুল হাসনাত মো. রাফি/এসএএইচ

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।