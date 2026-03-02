পিরোজপুরে হত্যা মামলায় আ’লীগ নেতা গ্রেফতার

পিরোজপুরে হত্যা মামলায় আ’লীগ নেতা গ্রেফতার
পিরোজপুরের ইন্দুরকানীতে আব্দুল আজিজ হাওলাদার ওরফে আজিজ মিনিস্টার (৬২) নামের কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের এক নেতাকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। সোমবার (২ মার্চ) দুপুর দুইটার দিকে উপজেলার সেউতিবাড়ীয়া গ্রামে নিজ বাড়ি থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়।
জানা গেছে, গ্রেফতারকৃত আব্দুল আজিজ বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের উপজেলার ইন্দুরকানী সদর ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক হিসেবে ছিলেন। আজিজ ইউনিয়ন পর্যায়ের নেতৃত্বে থাকলেও পুরো উপজেলাব্যাপী তার প্রভাব ছিল।
ইন্দুরকানী থানার এসআই মো. সাইদুর রহমান জানান, আজিজের বিরুদ্ধে হত্যাসহ একাধিক নাশকতার মামলা রয়েছে। গ্রেফতারের পর তাকে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানোর প্রক্রিয়া চলছে।
মো. তরিকুল ইসলাম/কেএইচকে/এএসএম