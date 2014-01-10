যে কোনো মূল্যে নিজেকে রক্ষা করবে ইরান: নিরাপত্তা প্রধান
যে কোনো মূল্যে ইরান নিজেকে রক্ষা করবে বলে মন্তব্য করেছেন দেশটির জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের প্রধান আলী লারিজানি। যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের সঙ্গে চলমান যুদ্ধের তৃতীয় দিনে সোমবার (২ মার্চ) এই মন্তব্য করেন তিনি।
এক্স-এ দেওয়া ইংরেজি পোস্টে আলী লারিজানি লিখেছেন, আমরা যে কোনো মূল্যে নিজেদের ও ছয় হাজার বছরের প্রাচীন সভ্যতাকে তীব্রভাবে রক্ষা করবো। সেই সঙ্গে ভুল সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য শত্রুদের অনুতপ্ত করিয়ে ছাড়বো।
তিনি আরও জানান, ইসলামিক রিপাবলিক নিজেদের রক্ষায় দৃঢ় অবস্থানে আছে ও যে কোনো আক্রমণের জবাব দিতে সম্পূর্ণ প্রস্তুত।
সূত্র: এএফপি
এসএএইচ