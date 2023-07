মালয়েশিয়ায় অপহৃত খাইরুলের উদ্ধারের খবরে পরিবারে স্বস্তি

মালয়েশিয়ায় সহকর্মীদের হাতে অপহৃত নীলফামারীর জলঢাকার যুবক খাইরুল ইসলামকে উদ্ধার করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার (২৭ জুলাই) সকাল ৮টা ৪০ মিনিটে জাগো নিউজকে দেওয়া একটি মেইলে বিষয়টি নিশ্চিত করেছে মালয়েশিয়ান কোম্পানি এফগিভি হোল্ডিংস কর্তৃপক্ষ।

মালয়েশিয়ান এফজিভি কোম্পানি মেইলের মাধ্যমে জানায়,

‘Assalammualaikum and good morning. To Mr. Raju Ahmed Journalist, Bangladesh.

Referring to the email dated July 25 2023 and July 26 2023, the worker named Md Khayrul Islam was found on July 26 2023 in a safe condition.

Thank you.’

এর আগে গত ২২ জুলাই বিশেষ ছুটি নিয়ে দেশে ফেরার কথা পরিবারকে জানানোর পর থেকে নিখোঁজ ছিলেন খাইরুল। পরদিন ভোর ৪টায় পরিবারকে মুঠোফোনে কল দিয়ে অপহরণের বিষয়টি জানান খাইরুল নিজেই।

খাইরুল পরিবারকে জানান, তার ৬ সহকর্মী একটি জঙ্গলে তাকে আটকে রেখে ২০ লাখ টাকা চেয়েছেন। নইলে তাকে হত্যা করে জঙ্গলেই ফেলে রাখা হবে।

জাগো নিউজের নীলফামারী প্রতিনিধির মেইলের মাধ্যমে এফজিভি হোল্ডিংস কোম্পানিকে অপহরণের বিষয়টি জানায় তার পরিবার। জানানোর পর এফজিভি কোম্পানির অনুরোধে ২৪ জুলাই বাংলাদেশ সময় দুপুর ২টায় উদ্ধার অভিযান শুরু করে মালয়েশিয়ান পুলিশ। টানা দুই দিন উদ্ধার অভিযান পরিচালনা করে ২৬ জুলাই খাইরুলকে উদ্ধার করা হয়েছে।

বিষয়টি নিশ্চিত করে মালয়েশিয়ায় ওই কোম্পানির প্রতিনিধি মো. হৃদয় জাগো নিউজকে জানান, বর্তমানে বিষয়টি গভীর তদন্ত করছে পুলিশ, তদন্ত শেষ হলে ছবি, ভিডিও ও পুরো তথ্য দেওয়া হবে। একটু সময় দিয়ে সহায়তা করেন।

এদিকে খাইরুলের নিখোঁজের খবর পাওয়ার পর থেকে কান্নায় ভেঙে পড়েন পরিবারের সদস্যরা। তবে খাইরুলের উদ্ধারের খবরে স্বস্তি ফিরেছে পরিবারে। এখন তাকে ভালোভাবে দেশে পাঠানোর দাবি জানিয়েছেন তারা।

খাইরুলের ছোট বোন হালিমা খাতুন বলেন, কয়দিন থেকে আমাদের রাত-দিন কিছু ছিল না। আমরা না খেয়ে ছিলাম সবাই। আমার ভাই উদ্ধার হয়েছে, আমরা একটু শান্তি পেয়েছি। ভালোই ভালোই আমার ভাইকে দেশে পাঠানো হোক। আপনারা যোগাযোগ করেন যেন তাড়াতাড়ি পাঠায়।

স্থানীয় ইউপি সদস্য আলমগীর হোসেন জাগো নিজউকে জানান, খবর পাওয়ার পর থেকে খাইরুলের পরিবারে স্বস্তি ফিরেছে। এখন ভালোভাবে দেশে আসলে হলো।

খাইরুল ইসলাম জলঢাকা উপজেলার দক্ষিণ দেশীবাই রাজারহাট এলাকার মো. আব্দুল হামিদের ছেলে। ৪ ভাই-বোনের মধ্যে খাইরুল বড়। তার ৭ বছর বয়সের একটি ছেলে আছে।

২০১৮ সাল থেকে মালয়েশিয়ান কোম্পানি এফজিভি হোল্ডিংসয়ে কাজ করেন খাইরুল। অসুস্থতার জন্য বিশেষ ছুটি নিয়ে চলতি সপ্তাহে বাড়ি ফেরার কথা ছিল তার।

রাজু আহম্মেদ/এফএ/জেআইএম