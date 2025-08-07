বিকাশ অ্যাপেই এখন পাওয়া যাচ্ছে রেমিট্যান্স স্টেটমেন্ট

বিকাশ অ্যাপেই এখন পাওয়া যাচ্ছে রেমিট্যান্স স্টেটমেন্ট
প্রবাসীদের প্রিয়জনের সুবিধার কথা বিবেচনায় রেখে বিকাশ অ্যাপে এবার যুক্ত হয়েছে ‘রেমিট্যান্স স্টেটমেন্ট’ সেবা। নতুন যুক্ত হওয়া এই ফিচারের মাধ্যমে এখন গ্রাহক যে কোনো সময় তার প্রয়োজনে রেমিট্যান্স স্টেটমেন্ট নিতে পারবেন যা অ্যাকাউন্টে গ্রহণ করা রেমিট্যান্সের রেকর্ড রাখবে। ফলে, তার আর্থিক ব্যবস্থাপনা হবে আরও সহজ ও স্বাচ্ছন্দ্যময়। আয়কর পরিশোধের ক্ষেত্রেও এই স্টেটমেন্ট কাজে লাগবে।
বুধবার (৬ আগস্ট) এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ জানানো হয়েছে।
এতে বলা হয়েছে, বিকাশ অ্যাপের রেমিট্যান্স আইকনে তিনটি ট্যাব যুক্ত আছে- দেশ অনুযায়ী অপারেটর, রেমিট্যান্স স্টেটমেন্ট এবং রিসিট।
স্টেটমেন্ট অংশে ট্যাপ করে গ্রাহক রেমিট্যান্স স্টেটমেন্ট নেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু করতে পারবেন। চাইলে ৩০ দিন, ১৮০ দিন, কর-বছর বা নিজের পছন্দমতো তারিখ অনুসারে রেমিট্যান্সের স্টেটমেন্টের জন্য রিকোয়েস্ট করা যাবে। দিনে ২ বার ও মাসে সর্বোচ্চ ৫ বার এই রিকোয়েস্ট করা যাবে।
রিকোয়েস্ট জমা দেওয়ার পর সর্বোচ্চ ৭২ ঘণ্টার মধ্যে স্টেটমেন্ট পেয়ে যাবেন গ্রাহক। স্টেটমেন্ট তৈরি হলে অ্যাপে নোটিফিকেশনও পাবেন গ্রাহক। এরপর ডাউনলোড করে স্টেটমেন্টটি ব্যবহার করতে পারবেন। গ্রাহক নিরাপত্তার বিষয়টি বিবেচনায় রেখে স্টেটমেন্টটিকে পাসওয়ার্ড দ্বারা সুরক্ষিত রাখা হয়েছে। গ্রাহক রেমিট্যান্স স্টেটমেন্টটি পাবেন বিনামূল্যে।
রেমিট্যান্স গ্রহীতার নাম, বিকাশ নম্বর, গ্রহীতার ধরন, স্টেটমেন্টের সময়সীমা এবং ইস্যু ডেট
থাকবে স্টেটমেন্টের ওপরের অংশে এবং নিচের অংশে মোটরেমিট্যান্সের সংখ্যা এবং পরিমাণ থাকবে গ্রাহকের সুবিধার জন্য।
অন্যান্য আর্থিক লেনদেনের মতো পরের অংশ প্রতিটি লেনদেনের বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যাবে-শুরুতে রেমিট্যান্স গ্রহণের সময় এবং তারিখ, যে দেশ থেকে পাঠানো হয়েছে সে দেশের নাম, সেটেলমেন্ট ব্যাংকের নাম, মানি ট্রান্সফার প্রতিষ্ঠানের নাম এবং পাঠানো রেমিট্যান্সের সমপরিমাণ টাকার অংক লেখা থাকবে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আসা সব রেমিট্যান্সেরই বিস্তারিত তারিখ অনুসারে স্টেটমেন্টে যুক্ত থাকবে।
উল্লেখ্য, এ পর্যন্ত দেশে থাকা প্রিয়জনের ৪০ লাখেরও বেশি বিকাশ অ্যাকাউন্টে বৈধপথে
রেমিট্যান্স পাঠিয়েছেন প্রবাসীরা। প্রবাসীর পাঠানো রেমিট্যান্স সবচেয়ে সহজে তার প্রিয়জনের কাছে পৌঁছে দিতে ধারাবাহিকভাবে নানা সুবিধা যুক্ত করে চলেছে বিকাশ। দেশে থাকা পরিবারের জীবন-মান উন্নয়নের পাশাপাশি প্রবাসীদের পাঠানো এই রেমিট্যান্স বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভকে শক্তিশালী করে দেশের অর্থনীতিকেও গতিশীল করছে।
বর্তমানে বিশ্বের ১৪০টিরও বেশি দেশ থেকে ১১০টি আন্তর্জাতিক মানি ট্রান্সফার অপারেটরের (এমটিও) মাধ্যমে দেশের ২৫টি শীর্ষ বাণিজ্যিক ব্যাংকে সেটলমেন্ট হয়ে রেমিট্যান্স পৌঁছাচ্ছে বিকাশ অ্যাকাউন্টে। এ ছাড়া বৈধপথে রেমিট্যান্স পাঠাতে প্রবাসীদের সচেতন ও উদ্বুদ্ধ করতে নিয়মিত কার্যক্রমের অংশ হিসেবে প্রায়ই বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে বিকাশ।
