বিপিআইএ’র নতুন সভাপতি মোশারফ, মহাসচিব সাফির
বাংলাদেশ পোল্ট্রি ইন্ডাস্ট্রিজ অ্যাসোসিয়েশনের (বিপিআইএ) ২০২৫-২০২৭ মেয়াদি দ্বি-বার্ষিক নির্বাচনে পোল্ট্রি পেশাজীবী পরিষদ নিরঙ্কুশ জয় পেয়েছে।
নির্বাচনে ৫৩৫ ভোট পেয়ে সভাপতি হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন আস্থা ফিড ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের চেয়ারম্যান মোশারফ হোসাইন চৌধুরী। আর মহসচিব পদে ৫০৭ ভোট পেয়ে কোয়ালিটি ব্রিডার্স লিমিটেডের পরিচালক মো. সাফির রহমান নির্বাচিত হয়েছেন।
সহ-সভাপতি হিসেবে ডায়মন্ড এড লিমিটেডের সিইও মো. আসাদুজ্জামান এবং খান অ্যাগ্রো ফিড প্রডাক্টের প্রোপাইটর মো. সৈয়দুল হক খান নির্বাচিত হয়েছেন। এছাড়াও নির্বাচনে কোষাধ্যক্ষ হিসেবে এনার্জি টেকনোলোজির প্রোপাইটর মোস্তফা জাহান, যুগ্ম-মহাসচিব পদে মোহাম্মদ আলমগীর হোসেন ও অঞ্জন মজুমদার, প্রচার সম্পাদক পদে শফিকুল ইসলাম, সমাজ কল্যাণ সম্পাদক পদে গাজী নূর আহাম্মাদ নির্বাচিত হয়েছেন। নির্বাহী সদস্য হিসেবে এ নির্বাচনে জয়ী হয়েছেন শাহ ফাহাদ হাবিব, মিজানুর রহমান মিন্টু, রাশিদ আহামাদ, মোহাম্মদ জহির উদ্দিন, খায়রুল বাসার সাগর, ফয়েজ রাজা চৌধুরী, মো. সালাউদ্দিন মুন্সী, মো. সোলেমান কবীর, মো, ইমরান হোসাইন, নাবিল আহামেদ।
সোমবার (২২ ডিসেম্বর) রাজধানীর মতিঝিল কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র কাম-কমিউনিটি সেন্টার ও মতিঝিল এজিবি সরকারি কলোনি এলাকায় এই ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে মোট ৫৭৪ জন ভোট প্রদান করেন। সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত চলে ভোটগ্রহণ। উৎসবমুখর পরিবেশে এ নির্বাচনে পোল্ট্রি খাতের উদ্যোক্তা, খামারি থেকে শুরু করে সংশ্লিষ্ট অনেকেই উপস্থিত হোন। কুশল বিনিময়সহ নানা বিষয়ের গল্প, আড্ডায় সময় পার করেন সবাই।
ভোটের ফলাফল প্রকাশের পর নবনির্বাচিত সভাপতি মোশারফ হোসাইন চৌধুরী বলেন, খামারিদের যে আকাঙ্ক্ষা রয়েছে সেই আকাঙ্ক্ষাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে আমরা কাজ করে যেতে চাই। পোল্ট্রি খাতকে কীভাবে আরও সমৃদ্ধ করতে পারি সে লক্ষ্যেও আমরা কাজ করে যাবো। পাশাপাশি আধুনিক প্রযুক্তির সঙ্গে খাপ খাইয়ে কীভাবে পোল্ট্রি শিল্পকে সামনের দিকে নিয়ে যাওয়া যায় সেটিও আমাদের অন্যতম লক্ষ্য থাকবে। এ সময় তিনি সবাইকে ধন্যবাদ জানান।
তিনি আরও বলেন, বাংলাদেশ পোল্ট্রি ইন্ডাস্ট্রিজ অ্যাসোসিয়েশন দেশের পোল্ট্রি খাতের উন্নয়ন, সুরক্ষা ও টেকসই বিকাশে নিবেদিত একটি শীর্ষস্থানীয় সংগঠন। যেখানে খামারি, উদ্যোক্তা ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে প্রতিনিধিত্ব করে এবং আধুনিক প্রযুক্তি, সুষ্ঠু নীতিমালা ও মানসম্মত উৎপাদনের মাধ্যমে শিল্পের অগ্রগতিতে কাজ করে যাচ্ছে। এ নির্বাচনের মাধ্যমে সংগঠনের নতুন নেতৃত্ব নির্ধারিত হয়েছে, যা আগামী দুই বছর পোল্ট্রি খাতের দিকনির্দেশনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।
