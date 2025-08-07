সিআরআর ঘাটতিতে আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংককে জরিমানা
নগদ জমা সংরক্ষণে (সিআরআর) ব্যর্থতার কারণে ১৯ কোটি টাকার বেশি জরিমানা গুনেছে আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক।
বাংলাদেশ ব্যাংকের বিধিবদ্ধ জমা সংরক্ষণ তদারকি শাখার জারি করা এক আদেশ অনুযায়ী, ২০২৪ সালের সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর মাসে একাধিক তারিখে নির্ধারিত হারে সিআরআর রাখতে না পারায় ব্যাংকটির ওপর ১৯ কোটি ১৮ লাখ ৩৪ হাজার টাকার দণ্ড সুদ আরোপ করা হয়।
বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে সম্প্রতি এ সংক্রান্ত একটি চিঠি ব্যাংকটিকে পাঠানো হয়, যেখানে জরিমানার অর্থ ১৪ দিনের মধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের সাধারণ হিসাব বিভাগে জমা দিতে নির্দেশ দেওয়া হয়। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পরিশোধ না করলে ব্যাংকের চলতি হিসাব থেকে অর্থ কেটে নেওয়ার হুঁশিয়ারিও দেওয়া হয় চিঠিতে।
তবে আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক এরই মধ্যে পুরো জরিমানার অর্থ পরিশোধ করেছে বলে জানা গেছে।
এ বিষয়ে জানতে চাইলে ব্যাংকের একজন কর্মকর্তা বলেন, ২০২৪ সালের সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর মাসে দেশের সার্বিক পরিস্থিতির কারণে কিছুটা ঝামেলা তৈরি হয়েছিল। সেই সময়ে সিআরআর পূরণ করা সম্ভব হয়নি। ফলে কেন্দ্রীয় ব্যাংক জরিমানা করে, যা আমরা এরই মধ্যে পরিশোধ করেছি।
ইএআর/ইএ/এএসএম