ব্যাংকের পতনে ফের টানা দরপতনে শেয়ারবাজার

ব্যাংকের পতনে ফের টানা দরপতনে শেয়ারবাজার
দেশের শেয়ারবাজারে ফের টানা দরপতন দেখা দিয়েছে। আগের কার্যদিবসের ধারাবাহিকতায় বৃহস্পতিবার (৭ আগস্ট) প্রধান শেয়ারবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) এবং অন্য শেয়ারবাজার চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জে (সিএসই) অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানের শেয়ার ও ইউনিটের দাম কমার পাশাপাশি কমেছে সবকটি মূল্যসূচক। সেইসঙ্গে ডিএসইতে কমেছে লেনদেনের পরিমাণ।
এর মাধ্যমে টানা তিন কার্যদিবস শেয়ারবাজার দরপতন হলো। শেয়ারবাজারে এ টানা দরপতনের বড় ভূমিকা রাখছে ব্যাংক খাত। প্রতিদিন ব্যাংক খাতের বেশিরভাগ কোম্পানির শেয়ার দাম কমার প্রভাব অন্য খাতের ওপরও পড়ছে। ফলে বড় হচ্ছে দাম কমার তালিকা, সেইসঙ্গে কমছে মূল্যসূচক।
এর আগে ব্যাংকের কল্যাণেই পতনের বৃত্ত থেকে বেরিয়ে শেয়ারবাজারে টানা ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা দেখা যায়। প্রায় এক মাস ধরে চলা উত্থান প্রবণতায় ডিএসইর প্রধান মূল্যসূচক ৮০০ পয়েন্টের ওপরে বেড়ে যায়। সেইসঙ্গে লেনদেন বেড়ে হাজার কোটি টাকার ঘরে চলে আসে। এর মধ্যে ৩ আগস্ট চলতি বছরে প্রথমবারের মতো এক হাজার ১০০ কোটি টাকার বেশি লেনদেন হয়।
এরপর থেকেই শেয়ারবাজারে টানা দরপতন দেখা যাচ্ছে। গত দুই কার্যদিবসের মতো বৃহস্পতিবারও শেয়ারবাজারে লেনদেন শুরু হয় বেশিরভাগ প্রতিষ্ঠানের শেয়ার ও ইউনিটের দাম বাড়ার মাধ্যমে। ফলে লেনদেনের শুরুতে সূচকের ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতার দেখা মিলে। কিন্তু প্রথম ঘণ্টার লেনদেন শেষ হতেই একের পর এক ব্যাংকের শেয়ার দাম কমতে থাকে। যার নেতিবাচক প্রভাব পড়ে অন্য খাতের ওপরও। ফলে দাম কমার তালিকা বড় হওয়ার পাশাপাশি সবকটি মূল্যসূচক কমেই দিনের লেনদেন শেষ হয়।
দিনের লেনদেন শেষে ডিএসইতে সবখাত মিলে দাম বাড়ার তালিকায় নাম লিখিয়েছে ৭৯টি প্রতিষ্ঠানের শেয়ার ও ইউনিট। বিপরীতে দাম কমেছে ২৬৮টির। আর ৫১টির দাম অপরিবর্তিত রয়েছে। অপরদিকে, তালিকাভুক্ত ৩৬টি ব্যাংকের মধ্যে মাত্র তিনটি ব্যাংকের শেয়ার দাম বেড়েছে। বিপরীতে দাম কমেছে ২৮টি ব্যাংকের। আর ৫টি ব্যাংকের শেয়ার দাম অপরিবর্তিত রয়েছে।
এতে ডিএসইর প্রধান মূল্যসূচক ডিএসইএক্স আগের দিনের তুলনায় ৬৩ পয়েন্ট কমে ৫ হাজার ৪৮ পয়েন্টে দাঁড়িয়েছে। অন্য দুই সূচকের মধ্যে ডিএসই শরিয়াহ সূচক আগের দিনের তুলনায় ১৩ পয়েন্ট কমে এক হাজার ১৭০ পয়েন্টে অবস্থান করছে। আর বাছাই করা ভালো ৩০ কোম্পানি নিয়ে গঠিত ডিএসই-৩০ সূচক আগের দিনের তুলনায় ২৭ পয়েন্ট কমে ২ হাজার ৯৭ পয়েন্টে নেমে গেছে।
মূল্যসূচক কমার পাশাপাশি ডিএসইতে লেনদেনের পরিমাণও কমেছে। বাজারটিতে লেনদেন হয়েছে ৭০৬ কোটি ৪০ টাকা। আগের কার্যদিবসে লেনদেন হয় ৮৮৯ কোটি ৯৫ টাকা। এ হিসেবে আগের কার্যদিবসের তুলনায় লেনদেন কমেছে ১৮৩ কোটি ৫৫ লাখ টাকা।
এ লেনদেনে সব থেকে বড় ভূমিকা রেখেছে বাংলাদেশ শিপিং করপোরেশন। কোম্পানিটির ৩১ কোটি ৩৮ লাখ টাকার শেয়ার লেনদেন হয়েছে। দ্বিতীয় স্থানে থাকা সিটি ব্যাংকের শেয়ার লেনদেন হয়েছে ২১ কোটি ৩ লাখ টাকার। ১৭ কোটি ২৯ লাখ টাকার শেয়ার লেনদেনের মাধ্যমে তৃতীয় স্থানে রয়েছে ইস্টার্ন হাউজিং।
এছাড়া ডিএসইতে লেনদেনের দিক থেকে শীর্ষ ১০ প্রতিষ্ঠানের তালিকায় রয়েছে- মালেক স্পিনিং, বেক্সিমকো ফার্মা, যমুনা ব্যাংক, ব্র্যাক ব্যাংক, ওরিয়ন ইনফিউশন, স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস এবং হাক্কানি পাল্প অ্যান্ড পেপার মিলস।
অন্য শেয়ারবাজার সিএসইর সার্বিক মূল্যসূচক সিএএসপিআই কমেছে ১৬২ পয়েন্ট। বাজারটিতে লেনদেনে অংশ নেওয়া ২২৩ প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ৫৭টির দাম বেড়েছে। বিপরীতে দাম কমেছে ১৩৯টির এবং ২৭টির দাম অপরিবর্তিত রয়েছে। লেনদেন হয়েছে ২৫ কোটি ১৬ লাখ টাকা। আগের কার্যদিবসে লেনদেন হয় ৫৫ কোটি ৮৩ লাখ টাকা।
