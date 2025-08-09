  2. অর্থনীতি

বৈদেশিক মুদ্রা হিসাবধারীদের জন্য ইসলামী ব্যাংকের ডেবিট কার্ড চালু

প্রকাশিত: ১১:৪৭ এএম, ০৯ আগস্ট ২০২৫
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ পিএলসি বৈদেশিক মুদ্রা হিসাবধারীদের জন্য মাস্টারকার্ড ব্র্যান্ডের ইন্টারন্যাশনাল ডেবিট কার্ড চালু করেছে।

এসব কার্ডের মাধ্যমে ইসলামী ব্যাংকের রেসিডেন্ট ফরেন কারেন্সি ডিপোজিট (আরএফসিডি), ফরেন কারেন্সি কারেন্ট (এফসিসি) এবং এক্সপোর্টার্স রিটেনশন কোটা (ইআরকিউ) হিসাবধারীরা দেশে এবং বিদেশে বৈদেশিক মুদ্রায় লেনদেন করতে পারবেন।

বৃহস্পতিবার (৭ আগস্ট) ইসলামী ব্যাংক টাওয়ারে এ কার্ড সেবার উদ্বোধন করেন ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. ওমর ফারুক খাঁন।

এতে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. আলতাফ হুসাইন ও মোহাম্মদ জামাল উদ্দিন মজুমদার, মাস্টারকার্ড বাংলাদেশের কান্ট্রি ম্যানেজার সৈয়দ মোহাম্মদ কামাল ও পরিচালক সোহেল আলিম, ব্যাংকের ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টর মাহমুদুর রহমান, মো. রফিকুল ইসলাম, মুহাম্মদ সাঈদ উল্লাহ, কে.এম. মুনিরুল আলম আল-মামুন ও ড. এম কামাল উদ্দীন জসীম।

স্বাগত বক্তব্য দেন ব্যাংকের ডিজিটাল ব্যাংকিং উইং প্রধান মো. মোশাররফ হোসেন। এসময় উভয় প্রতিষ্ঠানের নির্বাহী ও অন্যান্য কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

