ব্যাংকিং কার্ড অ্যাওয়ার্ড পেলো ইসলামী ব্যাংক

ব্যাংকিং কার্ড অ্যাওয়ার্ড পেলো ইসলামী ব্যাংক
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ পিএলসি দেশের ইসলামী ব্যাংকসমূহের মধ্যে সর্বোচ্চ সংখ্যক ভিসা ব্র্যান্ডের ডেবিট কার্ড ইস্যু করে ‘এক্সিলেন্স ইন ইসলামিক ব্যাংকিং কার্ড’ ক্যাটাগরিতে পুরস্কার অর্জন করেছে।
সম্প্রতি রাজধানীর একটি হোটেলে ভিসা আয়োজিত ভিসা লিডারশিপ কনক্লেভ-২০২৫ অনুষ্ঠানে এ পুরস্কার প্রদান করা হয়।
অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আহসান এইচ মনসুর। অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক আরিফ হোসেন খানের নিকট থেকে ইসলামী ব্যাংকের ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টর ড. এম কামাল উদ্দীন জসীম এ অ্যাওয়ার্ড গ্রহণ করেন।
এসময় ভিসার সাউথ এশিয়া ও ইন্ডিয়ার কান্ট্রি ম্যানেজার সন্দীপ ঘোষ এবং বাংলাদেশ, নেপাল ও ভুটানের কান্ট্রি ম্যানেজার সাব্বির আহমেদ, ইসলামী ব্যাংকের বিজনেস প্রমোশন অ্যান্ড মার্কেটিং ডিভিশন প্রধান মো. মজনুজ্জামান এবং ডিজিটাল ব্যাংকিং উইং প্রধান মো. মোশাররফ হোসেনসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নির্বাহী ও অন্যান্য কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।
এসএনআর/এমএস