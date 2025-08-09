  2. অর্থনীতি

পতনের বাজারে দাপট দেখালো প্রগতি লাইফ

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০২:০২ পিএম, ০৯ আগস্ট ২০২৫
গত সপ্তাহে লেনদেন হওয়া চার কার্যদিবসের মধ্যে তিন কার্যদিবসেই দেশের শেয়ারবাজারে দরপতন হয়েছে। এতে সপ্তাহজুড়ে লেনদেন হওয়া অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানের শেয়ার ও ইউনিটের দাম কমেছে। এই পতনের বাজারে দাম বাড়ার ক্ষেত্রে সব থেকে বড় দাপট দেখিয়েছে বেসরকারি জীবন বিমা কোম্পানি প্রগতি লাইফ ইন্স্যুরেন্স।

এক শ্রেণির বিনিয়োগকারীদের কাছে এই কোম্পানিটির শেয়ার বিনিয়োগের ক্ষেত্রে আগ্রহের শীর্ষে চলে আসে। এতে সপ্তাহজুড়ে দাম বেড়ে প্রধান শেয়ারবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) দাম বাড়ার শীর্ষ স্থানটি দখল করেছে কোম্পানিটির শেয়ার।

গত সপ্তাহে ডিএসইতে লেনদেনে অংশ নেওয়া প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে ১৩৮টির স্থান হয়েছে দাম বাড়ার তালিকায়। বিপরীতে দাম কমেছে ২২৭টির। আর ৩০টির দাম অপরিবর্তিত রয়েছে। অর্থাৎ লেনদেনে অংশ নেওয়া ৫৭ দশমিক ৪৭ শতাংশ প্রতিষ্ঠানের শেয়ার ও ইউনিটের দাম কমেছে।

এমন পতনের বাজারে গত সপ্তাহে লেনদেন হওয়া চার কার্যদিবসে প্রগতি লাইফের শেয়ার দাম বেড়েছে ১৯ দশমিক ১১ শতাংশ। টাকার অঙ্কে প্রতিটি শেয়ারের দাম বেড়েছে ১৯ টাকা ৮০ পয়সা। এতে এক সপ্তাহে কোম্পানিটির শেয়ার দাম সম্মেলিতভাবে বেড়েছে ৬৪ কোটি ৪৩ লাখ ৯৬ হাজার টাকা। সপ্তাহের শেষ কার্যদিবস শেষে কোম্পানিটির প্রতিটি শেয়ারের দাম দাঁড়িয়েছে ১২৩ টাকা ৪০ পয়সা, যা আগের সপ্তাহের শেষে ছিল ১০৩ টাকা ৬০ পয়সা।

শেয়ারের এমন দাম বাড়া কোম্পানিটি ২০০৬ সালে পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত হয়। সর্বশেষ ২০২৪ সালের ৩১ ডিসেম্বর সমাপ্ত বছরের জন্য কোম্পানিটি ১৫ শতাংশ নগদ লভ্যাংশ ঘোষণা করেছে। এর আগে ২০২৩ সালে ১৪ শতাংশ নগদ, ২০২২ সালে ১২ শতাংশ নগদ, ২০২১ সালে ১১ শতাংশ নগদ ও ৬ শতাংশ বোনাস শেয়ার এবং ২০২০ সালে ১২ শতাংশ নগদ লভ্যাংশ দেয় কোম্পানিটি।

কোম্পানিটর মোট শেয়ার সংখ্যা ৩ কোটি ২৫ লাখ ৪৫ হাজার ২৮৮টি। এর মধ্যে উদ্যোক্তা ও পরিচালকদের কাছে ৪০ দশমিক ৬২ শতাংশ আছে। বাকি শেয়ারের মধ্যে ৩৬ দশমিক ৭০ শতাংশ আছে সাধারণ বিনিয়োগকারীদের কাছে। আর প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীদের কাছে ২২ দশমিক ৬৮ শতাংশ শেয়ার আছে।

প্রগতি লাইফের পরে গত সপ্তাহে বিনিয়োগকারীদের পছন্দের তালিকায় ছিল সমতা লেদার। সপ্তাহজুড়ে এই কোম্পানিটির শেয়ার দাম বেড়েছে ১৪ দশমিক ৫৪ শতাংশ। ১৪ দশমিক ২৯ শতাংশ দাম বাড়ার মাধ্যমে পরের স্থানে রয়েছে মালেক স্পিনিং।

এছাড়া গত সপ্তাহে বিনিয়োগকারীদের আগ্রহের শীর্ষ ১০ প্রতিষ্ঠানের তালিকায় থাকা-বিডি ল্যাম্পের ১৩ দশমিক ৮১ শতাংশ, ওয়াটা কেমিক্যালসের ১৩ দশমিক ১১ শতাংশ, ইনডেক্স এগ্রোর ১২ দশমিক ৫৬ শতাংশ, একটিভ ফাইনের ১২ দশমিক ৫০ শতাংশ, রহিমা টেক্সটাইল ১২ দশমিক ৪৪ শতাংশ, সোনালী পেপারের ১২ দশমিক ৪৩ শতাংশ এবং দুলামিয়া কটনের ১২ দশমিক ৩২ শতাংশ দাম বেড়েছে।

