  2. অর্থনীতি

টানা তৃতীয়বার ভিসা এক্সেলেন্স অ্যাওয়ার্ডস জিতলো মিডল্যান্ড ব্যাংক

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৪:৫৬ পিএম, ১০ আগস্ট ২০২৫
আবারও ভিসা এক্সেলেন্স অ্যাওয়ার্ডস জিতেছে মিডল্যান্ড ব্যাংক পিএলসি

ভিসা এক্সেলেন্স অ্যাওয়ার্ডস ২০২৫-এ ‘এক্সেলেন্স ইন প্রিপেইড কার্ডস (অ্যাসোসিয়েট ক্লায়েন্ট)’ শিরোপা অর্জন করেছে মিডল্যান্ড ব্যাংক পিএলসি (এমডিবি)। এ নিয়ে টানা তৃতীয়বারের মতো এই অ্যাওয়ার্ডস জিতলো মিডল্যান্ড ব্যাংক।

রাজধানীর হোটেল শেরাটনে ৪ আগস্ট ভিসা আয়োজিত ‘ভিসা লিডারশিপ কনক্লেভ ২০২৫’এর একটি অংশ হিসেবে অ্যাওয়ার্ড অনুষ্ঠানে মিডল্যান্ড ব্যাংক পিএলসিকে এই পুরস্কার প্রদান করা হয়।

অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আহসান এইচ মানসুর উপস্থিত ছিলেন। মিডল্যান্ড ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও মো. আহসান-উজ জামান এবং ভিসার বাংলাদেশ, নেপাল ও ভুটানের কান্ট্রি ম্যানেজার সাব্বির আহমেদের উপস্থিতিতে মিডল্যান্ড ব্যাংকের হেড অব কার্ডস মো. আবেদ-উর-রহমানের হাতে পুরস্কার তুলে দেন বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক ও মুখপাত্র আরিফ হোসেন খান।

মিডল্যান্ড ব্যাংক টানা তৃতীয় বছর ‘এক্সেলেন্স ইন প্রিপেইড কার্ডস’ বিভাগে ভিসা এক্সেলেন্স অ্যাওয়ার্ডস সম্মান অর্জন করলো, যা ব্যাংকের ধারাবাহিক উৎকর্ষ, গ্রাহককেন্দ্রিক উদ্ভাবন এবং প্রিপেইড কার্ড বিভাগে ভিসার সঙ্গে দৃঢ় সহযোগিতার প্রতিফলন।

অনুষ্ঠানে অন্যানের মধ্যে আরও উপস্থিত ছিলেন মিডল্যান্ড ব্যাংকের চিফ টেকনোলজি অফিসার মো. নাজমুল হুদা সরকার এবং রিটেইল ডিস্ট্রিবিউশন ডিভিশনের প্রধান মো. রাশেদ আকতার।

ইএ/জিকেএস

