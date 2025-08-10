  2. অর্থনীতি

মঙ্গলবার থেকে মিলবে নতুন ডিজাইনের ১০০ টাকার নোট

প্রকাশিত: ০৬:৪৪ পিএম, ১০ আগস্ট ২০২৫
নতুন একশত টাকার নোট

‘বাংলাদেশের ঐতিহাসিক এবং প্রত্নতাত্ত্বিক স্থাপত্য’ শীর্ষক নতুন সিরিজের ১০০ টাকার নোট বাজারে ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক। আগামী মঙ্গলবার (১২ আগস্ট) নতুন এই নোট প্রথমে ব্যাংকটির মতিঝিল অফিস থেকে ইস্যু করা হবে। পর্যায়ক্রমে এটি দেশের অন্যান্য অফিস থেকেও পাওয়া যাবে।

রোববার (১০ আগস্ট) বাংলাদেশ ব্যাংকের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত এক বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এ তথ্য জানানো হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, নতুন ১০০ টাকার নোটের সম্মুখভাগে বাগেরহাটের ষাট গম্বুজ মসজিদ এবং জাতীয় ফুল শাপলার ছবি রয়েছে। পেছনে সুন্দরবনের দৃশ্য। নোটটির আকার ১৪০ মিমি × ৬২ মিমি এবং নীল রঙের আধিক্য এতে লক্ষণীয়।

শুধু তাই নয়, নতুন এ নোটে ১০ ধরনের উন্নত নিরাপত্তা বৈশিষ্ট্য যুক্ত করা হয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হলো:

রং পরিবর্তনশীল নিরাপত্তা কালি: নোটটি নাড়ালে ‘১০০’ লেখাটি সোনালি থেকে সবুজ রঙে পরিবর্তিত হবে।

পেঁচানো নিরাপত্তা সুতা: লাল ও রুপালি রঙের এই সুতাটি টিল্ট করলে লাল থেকে সবুজে রং বদলাবে এবং ঝলক দেবে।

জলছাপ: এখানে রয়েল বেঙ্গল টাইগারের মুখ, ইলেকট্রোটাইপে ‘১০০’ এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের মনোগ্রাম রয়েছে।

দৃষ্টিপ্রতিবন্ধীদের জন্য চিহ্ন: নোটের নিচের দিকে তিনটি ছোট বৃত্ত রয়েছে, যা স্পর্শ করে শনাক্ত করা যাবে।

এছাড়া See-through image, মাইক্রোপ্রিন্ট, UV ফাইবার, এবং ইন্টাগ্লিও প্রিন্টিংয়ের মতো বৈশিষ্ট্যগুলো এতে যুক্ত করা হয়েছে। নোটটির স্থায়িত্ব ও উজ্জ্বলতা বাড়াতে এর উভয় পাশে ইউভি কিউরিং ভার্নিশ ব্যবহার করা হয়েছে।

বাংলাদেশ ব্যাংক জানিয়েছে, নতুন নোটের পাশাপাশি বর্তমানে বাজারে প্রচলিত অন্যান্য সব নোট ও মুদ্রা চালু থাকবে। একই সাথে মুদ্রা সংগ্রাহকদের জন্য ‘নমুনা নোট’ (Specimen) মুদ্রণ করা হয়েছে, যা মিরপুরের টাকা জাদুঘর থেকে সংগ্রহ করা যাবে।

