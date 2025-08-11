বেপজা অর্থনৈতিক অঞ্চলে বিনিয়োগ বাড়াচ্ছে চীনের খাইশি গ্রুপ

বেপজা অর্থনৈতিক অঞ্চলে বিনিয়োগ বাড়াচ্ছে চীনের খাইশি গ্রুপ
বেপজা অর্থনৈতিক অঞ্চলে আরও বিনিয়োগ বাড়াচ্ছে চীনা বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান খাইশি গ্রুপ। নতুন করে তারা চার কোটির বেশি মার্কিন ডলার বিনিয়োগ করবে। বাংলাদেশে কোম্পানিটি অন্তর্বাস (লিনজেরি) ও সংশ্লিষ্ট পণ্য তৈরি করবে।
সোমবার (১১ আগস্ট) বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা কর্তৃপক্ষ (বেপজা) ও খাইশি গ্রুপের প্রতিষ্ঠান খাইশি গার্মেন্টস বাংলাদেশ লিমিটেডের মধ্যে এই চুক্তি সই হয়। বেপজার সদস্য (বিনিয়োগ উন্নয়ন) মো. আশরাফুল কবীর ও খাইশি গার্মেন্টস বাংলাদেশের চেয়ারম্যান জিয়াও হংজি নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে চুক্তিতে সই করেন। এসময় উপস্থিত ছিলেন বেপজার নির্বাহী চেয়ারম্যান মেজর জেনারেল আবুল কালাম মোহাম্মদ জিয়াউর রহমান।
নতুন প্রকল্পের আওতায় প্রতিষ্ঠানটি বছরে এক কোটি ৮০ লাখ জোড়া লিনজেরি ও আন্ডারগার্মেন্টস এবং দুই কোটি জোড়া ব্রা ফোম ও ব্রা কাপ উৎপাদন করবে। একে তিন হাজার বাংলাদেশি নাগরিকের কাজের সুযোগ সৃষ্টি হবে।
বেপজার নির্বাহী চেয়ারম্যান মেজর জেনারেল আবুল কালাম মোহাম্মদ জিয়াউর রহমান বলেন, মাত্র ১৪ মাসের মধ্যেই বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু করার পর বিনিয়োগ সম্প্রসারণের সিদ্ধান্ত বিদেশি বিনিয়োগকারীদের বেপজা, বিশেষ করে বেপজা অর্থনৈতিক অঞ্চলে ক্রমবর্ধমান আস্থার পরিচায়ক।
তিনি খাইশির প্রতি বেপজায় তাদের অবিচল আস্থার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন এবং বেপজা অর্থনৈতিক অঞ্চলের একজন পথিকৃত বিনিয়োগকারী হিসেবে তাদের ভূমিকার প্রশংসা করেন।
অনুষ্ঠানে খাইশি গার্মেন্টস বাংলাদেশের চেয়ারম্যান জিয়াও হংজি কিছু কার্যক্রমগত চ্যালেঞ্জের কথা উল্লেখ করেন। তিনি জানান, কর্মীদের কাছাকাছি বাসস্থানের অভাবে দূরদূরান্ত থেকে শ্রমিক এনে কাজ করাতে হচ্ছে, যার ফলে সকালে শ্রমিকদের উপস্থিতিতে দেরি হচ্ছে। এই চ্যালেঞ্জের মধ্যেও তিনি বাংলাদেশ ও বেপজা অর্থনৈতিক অঞ্চলের প্রতি তাদের আস্থার কথা পুনর্ব্যক্ত করেন।
বেপজা অর্থনৈতিক অঞ্চলে খাইশির প্রথম প্রকল্পের অনুমোদন দেওয়া হয়েছিল ২০২২ সালের নভেম্বরে যেখানে তাদের বিনিয়োগের প্রস্তাব ছিল ৬০ দশমিক ৮৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। প্রতিষ্ঠানটি ২০২৪ সালের জুনে বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরু করে এবং বর্তমানে এখানে প্রায় তিন হাজার ৭০০ শ্রমিক কাজ করছেন। খাইশির ঢাকা ইপিজেডে এবং বেপজা অর্থনৈতিক অঞ্চলে দুইটি কারখানায় মোট ছয় হাজার শ্রমিকের কর্মসংস্থান হয়েছে।
চুক্তি সই অনুষ্ঠানে বেপজার সদস্য (প্রকৌশল) মো. ইমতিয়াজ হোসেন, সদস্য (অর্থ) আ ন ম ফয়জুল হক, নির্বাহী পরিচালক (বিনিয়োগ উন্নয়ন) মো. তানভীর হোসেন, নির্বাহী পরিচালক (এন্টারপ্রাইজ সার্ভিসেস) মো. খুরশিদ আলম এবং নির্বাহী পরিচালক (জনসংযোগ) এ.এস.এম. আনোয়ার পারভেজসহ খাইশি গার্মেন্টস বাংলাদেশ লিমিটেডের প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন।
বিএ/এমএস