ঢাকায় বসছে তৈরি পোশাক শিল্পের আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী

ঢাকায় বসছে তৈরি পোশাক শিল্পের আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী
পোশাকশিল্প খাতের চাহিদা পূরণে ঢাকায় শুরু হতে যাচ্ছে ১১তম ইয়ার্ন, ফেব্রিক ও অ্যাক্সেসরিজ শো-২০২৫। আগামী ১৪ আগস্ট বসুন্ধরা ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন সিটিতে চার দিনের এই বিশেষ প্রদর্শনী শুরু হবে, যেখানে দেশি ও বিদেশি সরবরাহকারীরা তাদের উদ্ভাবনী পণ্য তুলে ধরবেন। প্রদর্শনীটি চলবে ১৭ আগস্ট পর্যন্ত।
এএসকে ট্রেড অ্যান্ড এক্সিবিশনস প্রাইভেট লিমিটেডের আয়োজনে এই প্রদর্শনীতে ১০০টিরও বেশি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান অংশ নিচ্ছে। প্রদর্শনীটি প্রতিদিন সকাল ১১টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত শুধুমাত্র ব্যবসায়িক দর্শনার্থীদের জন্য খোলা থাকবে।
আয়োজকরা বলছেন, এ প্রদর্শনীর প্রধান উদ্দেশ্য হলো- দেশের তৈরি পোশাক প্রস্তুতকারক, রপ্তানিকারক এবং বায়িং হাউজগুলোর জন্য এক ছাদের নিচে প্রয়োজনীয় সুতা, কাপড় ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক সামগ্রীর সরবরাহ নিশ্চিত করা। এর ফলে দেশীয় প্রতিষ্ঠানগুলো সহজেই বিদেশি সরবরাহকারীদের কাছ থেকে তাদের প্রয়োজনীয় পণ্য সংগ্রহ করতে পারবে। এই প্রদর্শনীকে ফেব্রিক ও সুতার একটি বড় গেটওয়ে হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে, যেখানে শিল্পের সর্বশেষ উদ্ভাবন ও নতুন সরবরাহকারীদের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ মিলবে।
প্রদর্শনীতে বিভিন্ন ধরনের সুতা, রঙিন সুতা, বোনা ও মিশ্র সুতার তৈরি পোশাক, ওভেন ও প্লাশ ফেব্রিক, উলের স্যুট ফেব্রিক, ফ্যাশন প্রিন্টেড ফেব্রিক, স্পোর্টস ফাংশনাল ফেব্রিক এবং হোম ফেব্রিক প্রদর্শিত হবে। এছাড়াও, পোশাকশিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় পোস্ট প্রসেস হট স্ট্যাম্পিং, সূচিকর্ম, কম্পোজিট ও ফ্লকিংসহ বিভিন্ন আনুষঙ্গিক সামগ্রীও এখানে দেখা যাবে।
কেএইচকে/এমএস