ফায়ার ফাইটিং ইকুইপমেন্ট বিজনেস অনার্স অ্যাসোসিয়েশনে প্রশাসক নিয়োগ

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১১:৩৪ এএম, ১২ আগস্ট ২০২৫
উপসচিব মো. রেজাউল করিম

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের উপসচিব মো. রেজাউল করিমকে ফায়ার ফাইটিং ইকুইপমেন্ট বিজনেস অনার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ-এর প্রশাসক নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।

রোববার (১০ আগস্ট) বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের বাণিজ্য সংগঠনের মহাপরিচালক (চলতি দায়িত্ব) মুহাম্মদ রেহান উদ্দিন স্বাক্ষরিত এক অফিস আদেশে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

মঙ্গলবার (১২ আগস্ট) এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এসব তথ্য জানিয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে হয়েছে, মো. রেজাউল করিম প্রশাসক হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের পর ১২০ দিনের মধ্যে একটি সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন আয়োজন করবেন। নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত কমিটির কাছে দায়িত্ব হস্তান্তর করে তা মন্ত্রণালয়কে জানাতে হবে।

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী, প্রশাসক হিসেবে তার দায়িত্ব হবে নির্বাচনী পরিবেশ নিশ্চিত করা ও নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নির্বাচন সম্পন্ন করা।

