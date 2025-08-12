লিটারে ১৯ টাকা কমলো পাম অয়েলের দাম

লিটারে ১৯ টাকা কমলো পাম অয়েলের দাম
পাম ওয়েলের দাম কমলো প্রতিলিটারে ১৯ টাকা। এতে করে এখন থেকে প্রতিলিটার পামওয়েল বিক্রি হবে ১৫০ ঢাকায়, যা আগে ছিল ১৬৯ টাকা। আন্তর্জাতিক বাজারে দাম কমায় স্থানীয় বাজারেও এই দাম সমন্বয় করা হয়।
মঙ্গলবার (১২ আগস্ট) বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে পাম ওয়েলের নতুন দাম ঘোষণা করেন বাণিজ্যসচিব মাহবুবুর রহমান।
বাংলাদেশ ট্রেড অ্যান্ড ট্যারিফ কমিশন ভোজ্যতেলের আন্তর্জাতিক ও স্থানীয় বাজারের সরবরাহ ও চাহিদা পর্যবেক্ষণ করে থাকে। সম্প্রতি আন্তর্জাতিক বাজারে পাম অয়েলের দাম নিম্নমুখী হওয়ায় কমিশনের সুপারিশে প্রতি লিটার খোলা পামওয়েলের দাম ১৬৯ টাকা থেকে কমিয়ে ১৫০ টাকায় নির্ধারণ করা হয়েছে। এতে ভোক্তারা লিটারে ১৯ টাকা কমে পামওয়েল কিনতে পারবেন। তবে সয়াবিন তেল আগের মতো লিটার ১৮৯ টাকা (বোতল) অপরিবর্তিত থাকবে।
বাণিজ্যসচিব মাহবুবুর রহমান বলেন, দেশের ভোজ্যতেলের বাজারে ৬০ ভাগ দখল হচ্ছে পাম ওয়েলের। আন্তর্জাতিক বাজারে পাম অয়েলের দাম কমায় এই দাম কমানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তবে সয়াবিনের মূল্য অপরিবর্তিত থাকায় স্থানীয় বাজারে দাম আগের মতোই রয়েছে।
এর আগে ১৫ এপ্রিল সয়াবিন ও পাম ওয়েলের দাম বাড়িয়েছিল ব্যবসায়ীরা।
