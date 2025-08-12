  2. অর্থনীতি

৫০০তম আউটলেটের মাইলফলকে টেস্টি ট্রিট

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০১:৩৩ পিএম, ১২ আগস্ট ২০২৫
দেশের জনপ্রিয় ফাস্ট ফুড রিটেইল ব্র্যান্ড ‘টেস্টি ট্রিট’ সারাদেশে ৫০০ আউটলেট চালুর নতুন মাইলফলক স্পর্শ করেছে। গাজীপুরের কেনাবাড়িতে শোরুম উদ্বোধনের মাধ্যমে এ সাফল্য অর্জন করেছে টেস্টি ট্রিট। ক্রেতাদের ব্যাপক সাড়া পাওয়ায় আগামী দুই বছরে সারাদেশে আরও ৩০০ আউটলেট চালুর পরিকল্পনা করেছে প্রতিষ্ঠানটি।

সোমবার (১১ আগস্ট) রাজধানীর বাড্ডায় প্রাণ গ্রুপের প্রধান কার্যালয়ে মাইলফলক উদযাপন উপলক্ষে কেক কাটেন প্রাণ-আরএফএল গ্রুপের চেয়ারম্যান ও প্রধান নির্বাহী আহসান খান চৌধুরী। এ সময় প্রাণ গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ইলিয়াছ মৃধা ও টেস্টি ট্রিট-এর প্রধান পরিচালন কর্মকর্তা ইব্রাহিম খলিলসহ টেস্টি ট্রিট-এর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

টেস্টি ট্রিট দেশের শীর্ষস্থানীয় খাদ্যপণ্য বিপণনকারী প্রতিষ্ঠান প্রাণ গ্রুপের ফাস্ট ফুড রিটেইল ব্র্যান্ড। ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে স্বাস্থ্যসম্মত পণ্য সরবরাহের কারণে লাখো ফাস্ট ফুড প্রেমীদের কাছে টেস্টি ট্রিট ব্যাপক জনপ্রিয়। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে টেস্টি ট্রিট জন্মদিন ও বিভিন্ন উৎসবের কেক, পেস্ট্রি, কুকিজ, ডেজার্ট, ফাস্টফুড, মিষ্টান্ন ও বেকারি পণ্য সরবরাহ করে আসছে।

এ বিষয়ে ইব্রাহিম খলিল বলেন, ‘৫০০ আউটলেট উদ্বোধনের মাইলফলক স্পর্শ টেস্টি ট্রিট-এর জন্য গর্বের একটি মুহূর্ত। এটি আমাদের গ্রাহকদের ভালোবাসা ও আস্থার প্রতিফলন।’

তিনি আরও বলেন, ‘ফাস্টফুড বলতেই মানুষ শহরের কথা ভাবে কিন্তু আমরা চাই বাংলাদেশের প্রতিটি অঞ্চলের মানুষ যেন তাদের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে আমাদের খাবারের স্বাদ গ্রহণ করতে পারে। সে লক্ষ্যেই আগামী দুই বছরের মধ্যে আরও ৩০০ আউটলেট চালু করার পরিকল্পনা নিয়েছি।’

