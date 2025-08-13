আবারও ‘এক্সেলেন্স ইন ক্রেডিট কার্ডস’ পুরস্কার জিতলো মেঘনা ব্যাংক
বাংলাদেশে ক্রেডিট কার্ড সেবায় আবারও শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ স্থাপন করেছে মেঘনা ব্যাংক পিএলসি। মেঘনা ব্যাংক ভিসা লিডারশিপ কনক্লেভ বাংলাদেশ ২০২৫-এ ‘এক্সেলেন্স ইন ভিসা ক্রেডিট কার্ডস– অ্যাসোসিয়েট ক্লায়েন্ট’ পুরস্কার অর্জন করেছে।
টানা তিন বছর (২০২৩, ২০২৪, ২০২৫) এই স্বীকৃতি পাওয়া ব্যাংকটির নিরাপদ, উদ্ভাবনী ও গ্রাহক-কেন্দ্রিক ক্রেডিট কার্ড সমাধান প্রদানের অবিচল নেতৃত্বকে প্রমাণ করে।
সম্প্রতি ঢাকার শেরাটন হোটেলে অনুষ্ঠিত এক অনুষ্ঠানে এই মর্যাদাপূর্ণ সম্মাননা প্রদান করা হয়। মেঘনা ব্যাংকের পক্ষে ব্যাংকের চিফ ফাইন্যান্সিয়াল অফিসার সজীব কুমার সাহা এবং হেড অব কার্ডস মোকছেদুর রহমান পুরস্কার গ্রহণ করেন। এ সময় ব্যাংকটির জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।
অভূতপূর্ব এই তিন বছরের সাফল্য মেঘনা ব্যাংকের কৌশলগত ভিশন, ভিসার সঙ্গে দৃঢ় অংশীদারত্ব এবং গ্রাহকদের পরিবর্তিত চাহিদার প্রতি গভীর উপলব্ধির উজ্জ্বল প্রমাণ। ব্যাংকটি ধারাবাহিকভাবে নতুন মানদণ্ড স্থাপন করছে এবং বাংলাদেশের দ্রুত পরিবর্তনশীল আর্থিক খাতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে।
ভিসা আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আহসান এইচ মনসুর মূল বক্তব্য প্রদান করেন এবং দেশের ডিজিটাল পেমেন্ট ইকোসিস্টেমে অসামান্য অবদানের স্বীকৃতি প্রদান করেন ।
অনুষ্ঠানে ব্যাংক, নন-ব্যাংকিং ফিন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন (এনবিএফআই), ফিনটেক প্রতিষ্ঠান, ব্যবসায়ী ও পেমেন্ট প্রসেসরের শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দ, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা এবং জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।
‘টুগেদার উই সেইল’—এই মূলমন্ত্রে পরিচালিত মেঘনা ব্যাংক তাদের নিবেদিতপ্রাণ কর্মীবাহিনী এবং গ্রাহকদের অটুট বিশ্বাসকে এই সম্মাননার কৃতিত্ব দিয়েছে। ব্যাংকটি টেকসই প্রবৃদ্ধি, আর্থিক অন্তর্ভুক্তি সম্প্রসারণ এবং বাংলাদেশের ডিজিটাল পেমেন্ট খাতে উদ্ভাবনের নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য অঙ্গীকারবদ্ধ।
