ঢাকায় শুরু হয়েছে তৈরি পোশাকশিল্পের আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী

ঢাকায় শুরু হয়েছে তৈরি পোশাকশিল্পের আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী
পোশাকশিল্প খাতের চাহিদা পূরণে ঢাকায় শুরু হয়েছে ১১তম ইয়ার্ন, ফেব্রিক ও অ্যাক্সেসরিজ শো-২০২৫। বৃহস্পতিবার (১৪ আগস্ট) বসুন্ধরা ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন সিটিতে এ প্রদর্শনীটি শুরু হয়েছে।
এএসকে ট্রেড অ্যান্ড এক্সিবিশনস প্রাইভেট লিমিটেডের আয়োজনে চার দিনব্যাপী এই প্রদর্শনীতে ১৩০টি স্টলে ১০০টিরও বেশি সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান অংশ নিয়েছে। এই প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের উৎপাদিত বিভিন্ন ধরনের ফেব্রিক, সুতা, এবং গার্মেন্টস এক্সেসরিজ দেশের পোশাক খাতের সঙ্গে জড়িত ক্রেতা ও প্রতিষ্ঠানগুলোর কাছে তুলে ধরছে।
প্রদর্শনীর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ নিটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের (বিকেএমইএ) সভাপতি মোহাম্মদ হাতেম।অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন, বাংলাদেশ গার্মেন্টস এক্সেসরিজ অ্যান্ড প্যাকেজিং ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের (বিজিএপিএমইএ) সভাপতি মো. শাহরিয়ার, বাংলাদেশ গার্মেন্টস ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের (বিজিএমইএ) পরিচালক কাজী মিজানুর রহমান, এএসকে ট্রেড এন্ড এক্সিবিশনসের ব্যবস্থাপনা পরিচালক টিপু সুলতান ভূঁইয়া।
প্রধান অতিথির বক্তব্যে মোহাম্মদ হাতেম বলেন, বাংলাদেশের বস্ত্রশিল্পের সক্ষমতা আন্তর্জাতিক ক্রেতাদের সামনে তুলে ধরতে এ ধরনের প্রদর্শনী নিয়মিত আয়োজন করা প্রয়োজন। এক ছাদের নিচে দেশি-বিদেশি সরবরাহকারীদের পেয়ে মধ্যস্বত্বভোগী ছাড়া সরাসরি পণ্য কেনার সুযোগ থাকে, যা তুলনামূলক কম খরচে মানসম্মত পণ্য সংগ্রহে সহায়তা করে।
প্রদর্শনীর আয়োজক এএসকে ট্রেড এন্ড এক্সিবিশনস প্রাইভেট লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক টিপু সুলতান ভূঁইয়া বলেন, ‘বর্তমান সময়ে ফেব্রিক সোর্সিং তৈরি পোশাক খাতের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি ধাপ। একইসঙ্গে নিত্যনতুন প্রযুক্তির ব্যবহার এবং সংশ্লিষ্ট সরবরাহকারীদের সঙ্গে যোগাযোগ, রপ্তানিকারকদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। এসব চাহিদার কথা মাথায় রেখেই প্রদর্শনীটির আয়োজন করা হয়েছে।
এই প্রদর্শনীতে বিভিন্ন ধরনের সুতা, রঙিন সুতা, বোনা ও মিশ্র সুতা, ফ্যাশন ওভেন ও স্পোর্টস ফাংশনাল ফেব্রিক, টিআর স্যুট ফেব্রিক, উলের স্যুট ফেব্রিক, প্রিন্টেড ফেব্রিক, হোম ও খেলনা ফেব্রিকসহ পোশাক শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় বিভিন্ন আনুষঙ্গিক পণ্য যেমন: পোস্ট প্রসেস হট স্ট্যাম্পিং, সূচিকর্ম, কম্পোজিট এবং ফ্লকিং দেখানো হচ্ছে।
এই মেলাটি দেশের পোশাক প্রস্তুতকারক, রপ্তানিকারক এবং বায়িং হাউসগুলোর জন্য আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্ক তৈরিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হিসেবে কাজ করবে। প্রদর্শনীটি প্রতিদিন সকাল ১১টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত সবার জন্য উন্মুক্ত থাকবে।
কেএইচকে/এমএস