সরবরাহ বেড়েছে ইলিশের, দাম সামান্য কমেছে

সরবরাহ বেড়েছে ইলিশের, দাম সামান্য কমেছে
জুলাই-আগস্ট মূলত ইলিশের ভরা মৌসুম। মৌসুমের শুরুতে ইলিশের সরবরাহ কম ছিল বিধায় চড়া দামে ইলিশ বিক্রি হতো রাজধানীসহ দেশের বিভিন্ন ছোট-বড় বাজারে। তবে মৌসুমের মধ্যভাগে বেড়েছে সরবরাহ। ফলে কিছুটা দাম কমে পাওয়া যাচ্ছে কাঙিক্ষত ইলিশ।
শুক্রবার (১৫ আগস্ট) সকালে ঢাকার কয়েকটি বাজারে ঘুরে দেখা গেছে, ইলিশের দাম আগের চেয়ে কিছুটা কম। তবে ক্রেতারা বলছেন দাম আরও একটু কম হওয়া দরকার।
মিরপুর-১২ নম্বর হাজী কুজরত আলী মোল্লা মার্কেটে গিয়ে দেখা যায়, দুটি দোকানে বিক্রি হচ্ছে ইলিশ। এক দোকানে প্রতিকেজি ইলিশ বিক্রি হচ্ছে ২৬০০ টাকায়। আরেক দোকানে ৮৫০-৯০০ গ্রামের ইলিশ মাছ বিক্রি হচ্ছে ১৮০০ টাকায়।
দুই বিক্রেতার সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, গত সপ্তাহে যেখানে ৩০০০-৩২০০ টাকা ইলিশের কেজি ছিল, এই সপ্তাহে তা ২৪০০-২৬০০ টাকা।
মিরপুর সাড়ে ১১ নম্বর মুসলিম বাজারে প্রতিকেজি ইলিশ বিক্রি হচ্ছে ২৪০০ টাকায়। এছাড়া প্রতিকেজি জাটকা বিক্রি হচ্ছে ৫০০-৮০০ টাকায়। এই বাজারের বিক্রেতারাও বলছেন ইলিশের দাম কিছুটা কমেছে।
কুজরত আলী মোল্লা মার্কেটে ২৬০০-২৬৫০ টাকায় ইলিশ বিক্রি করছিলেন মোহাম্মদ সুকুর মোল্লাহ। তিনি বলেন, এই সপ্তাহে বাজারে প্রচুর মাছ। ছোট আকারের ইলিশ বেশি, দামও একটু কম।
তিনি বলেন, দামের ফারাক হয় চট্টগ্রামের, পদ্মার ইলিশের জন্য। চট্টগ্রামের ইলিশের দাম কম। আমারটা পদ্মার, কেনাই বেশি।
হাওলাদার নামের এক ক্রেতার সঙ্গে কথা হয়। তিনি বড় ইলিশ দেখছিলেন। তিনি বলেন, দাম আরেকটু কমুক। তখন কেনা যাবে।
মিরপুর সাড়ে ১১ মুসলিম বাজারে গিয়েও দেখা মিললো ছোট ইলিশের ক্রেতা বেশি। এক ক্রেতাকে ৬-৭ পিস জাটকা কিনতে দেখা গেলো। ৬০০ টাকা কেজিতে ছোট ইলিশ কিনেছেন বলে জানান তিনি।
মাসুদ নামের এক বিক্রেতা জানান, প্রতি কেজি ইলিশ বিক্রি হচ্ছে ২৪০০ টাকায়, আধাকেজি ওজনের ইলিশ ১৩০০ টাকা ও ছোট ইলিশ (৩ পিসে ১ কেজি) বিক্রি হচ্ছে ৮০০ টাকায়।
রাজধানীর আরও কয়েকটি বাজারে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে দাম কিছুটা কম।
ট্রেডিং করপোরেশন অব বাংলাদেশের (টিসিবি) তথ্য বলছে, চলতি বছর খুচরায় গত বছরের চেয়ে গড়ে ১৬ শতাংশ বেশি দামে ইলিশ বিক্রি হচ্ছে। রাজধানীতে এখন কেজি ৮০০-২০০০ টাকায় ইলিশ মিলছে, যেখানে গত বছর দাম ছিল ৮০০-১০০০ হাজার ৬০০ টাকা।
