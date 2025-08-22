বড় ইলিশের ক্রেতা কম, নজর ছোট ইলিশে

বড় ইলিশের ক্রেতা কম, নজর ছোট ইলিশে
‘এক কেজি ওজনের ইলিশের দামে ৩ কেজি গরুর মাংস পাওয়া যায়, মানুষ বড় ইলিশ কেন কিনবে, ছোট ইলিশের স্বাদ তো খারাপ না।’
রাজধানীর মিরপুরে বাজারে ইলিশ কিনতে এসে এভাবেই বলছিলেন আব্দুর রহমান। তিনি ২৬০০ টাকা দিয়ে ২ কেজি ছোট ইলিশ (আধাকেজি ওজন) কিনেছেন।
মিরপুর-১২ নাম্বার সেকশনের মুসলিম বাজারের ৩টি দোকানে বিক্রি হচ্ছে ইলিশ মাছ। একটি দোকানে ১ কেজি বা তার চেয়ে বেশি ওজনের ইলিশ রয়েছে। পাশাপাশি কম ওজনের ইলিশ মাছও রয়েছে। আধা কেজি বা তার চেয়ে কম ওজনের ইলিশের বিক্রি ভালো হলেও, পড়ে রয়েছে বড় ইলিশ। বাকি দুই দোকানে কেবল ছোট আকারের ইলিশ। সেখানেও ক্রেতাদের ভিড় দেখা গেছে।
মিরপুর ১২ নাম্বার সেকশনের হাজী কুজরত আলী মার্কেট ও ১১ নাম্বার সেকশনের কাঁচাবাজারেও ইলিশ সরবরাহের একই অবস্থা।
শুক্রবার (২২ আগস্ট) সকালে বাজার ঘুরে এমন চিত্র দেখা গেছে।
বাজারে ১ কেজি বা তার বেশি ওজনের ইলিশ বিক্রি হচ্ছে ২৫০০-২৭০০ টাকায়। আধা কেজি ওজনের ইলিশ বিক্রি হচ্ছে ১২৫০ থেকে ১৪০০ টাকায়। জাটকা বা ছোট ইলিশ (৩ পিসে এক কেজি) বিক্রি হচ্ছে ৮০০-৮৫০ টাকায়।
ক্রেতা ও বিক্রেতাদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, এক সপ্তাহের ব্যবধানে ইলিশের দাম বেড়েছে ২০০-৩০০ টাকা। গত সপ্তাহে এক কেজি ওজনের ইলিশ বিক্রি হয়েছে ২২০০-২৪০০ টাকায়। আর জাটকার (৩-৪ পিসে ১ কেজি) কেজি ছিল ৬০০-৭০০ টাকা।
মুসলিম বাজারে ব্যবসায়ী মাসুদ দোকানের বাইরে দাঁড়িয়ে হাঁকডাক দিচ্ছিলেন। তিনি বলেন, ১ কেজি বা তার বেশি ওজনের ইলিশের বিক্রি কম, কারণ দাম বেশি। ক্রেতা এসে ছোট ইলিশই দরদাম করছে।
মুসলিম বাজারের আরেক বিক্রেতা বলেন, এবার সাগরে ইলিশ কম। পাইকারি বাজারে দাম বেশি। ছোট ইলিশ ক্রেতা কিনতে পারে, ৮০০-৮৫০ টাকায়।
কুজরত আলী মার্কেটের বিক্রেতা সুকুর মোল্লা বলেন, ইলিশের দাম বেশি এটা সবাই জানে। যারা একটু বিত্তবান, ভাল জিনিস খেতে চায় তারা বড় ইলিশ কেনে। যে যত পিস ইলিশ আনুক না কেনো বিক্রি হয়ে যায়।
মিরপুর ১১ নাম্বার কাঁচাবাজারে কথা হয় চাকরিজীবি সিরাজ আহমেদের সঙ্গে। তিনি বলেন, এখন ভরা মৌসুম চলছে, তার পরেও অনেক দাম। এই সিজনে ইলিশের দাম কমবে না হয়তো। ইলিশ বড় লোকের মাছ হয়ে গেছে।
এছাড়া কারওয়ান বাজার, রামপুরো, হাতিরপুল ও নিউ মার্কেটের ব্যবসায়ীদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, সপ্তাহের ব্যবধানে ইলিশ মাছের দাম কেজিতে বেড়েছে ২০০-৩০০ টাকা। বড়, মাঝারি ও ছোট আকারের ইলিশের দাম বেড়েছে। এসব বাজারে ১ কেজি বা তার বেশি ওজনের ইলিশ বিক্রি হচ্ছে ২৩০০-২৭০০ টাকায়।
রামপুরা বাজারে ব্যবসায়ী ডিএম কামরুল হোসেন বলেন, গত সপ্তাহের তুলনায় এই সপ্তাহে মাছের যোগান কম, দাম কিছুটা বেশি।
ইলিশের বড় আড়ৎ কারওয়ান বাজারের ব্যবসায়ী শফিকুল ইসলাম বলেন, লঘু চাপ চলছে। সাগরে জেলেরা যেতে পারছে না। মাছ আহরণ কম, দাম কিছুটা বেশি।
হাতিরপুল বাজারে ১ কেজি ওজনের ইলিশ মাছ বিক্রি হচ্ছে ২৬০০-২৭০০ টাকায়৷ ব্যবসায়ীরা জানিয়েছেন, বাজারে মাছের সরবরাহ বাড়লে দাম কমতে পারে।
