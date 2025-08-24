  2. অর্থনীতি

শেয়ারবাজারে অভিনব প্রতারণা, সতর্ক করলো ডিএসই

প্রকাশিত: ০৫:০৭ পিএম, ২৪ আগস্ট ২০২৫
পুঁজিবাজারের এক শ্রেণির অসৎ ব্যক্তি ডিএসই’র নাম, ঠিকানা, লোগো ব্যবহার করে হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপের মাধ্যমে নিত্যনতুন পদ্ধতিতে অভিনব কায়দায় প্রতারণা চালিয়ে যাচ্ছে বলে জানিয়েছে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই)।

বিষয়টি দেশের প্রধান শেয়ারবাজার ডিএসই’র ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের নজরে এসেছে এবং এ বিষয়ে বিনিয়োগকারীদের সতর্ক করেছে।

পাশাপাশি সংস্থাটির ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ এটি গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনায় নিয়ে বিনিয়োগকারী তথা পুঁজিবাজারের স্বার্থে রেগুলেটর, সব ব্রোকাজের হাউজ, সিডিবিএল, ব্যাংকসহ সংশ্লিষ্ট সব প্রতিষ্ঠানে চিঠির মাধ্যমে অবগত করেছে।

ডিএসইর উপ-মহাব্যবস্থাপক মো. শফিকুর রহমান এসব তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

তিনি জানান, ডিএসই’র ওয়েবিনারেও এ ধরনের প্রতারণা থেকে সাবধানতা অবলম্বনের জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে। এছাড়াও ক্ষিলক্ষেত থানায় এ বিষয়ে অভিযোগ দাখিল করা হয়েছে এবং গোয়েন্দা তৎপরতা অব্যাহত রয়েছে।

ডিএসই’র পক্ষ থেকে তিনি বলেন, শেয়ার বা সিকিউরিটিজ লেনদেনের একমাত্র মাধ্যম হলো ডিএসই এবং সিএসই’র সনদপ্রাপ্ত ব্রোকারেজ প্রতিষ্ঠান এবং ডিএসই মোবাইল অ্যাপ। যদি কেউ এ ব্যাপারে অতিরিক্ত মুনাফার লোভ দেখায়, তা থেকে দূরে থাকুন। পুঁজি আপনার, বিনিয়োগ আপনার। তাই অসাধু চক্রের পাল্লায় পড়ে আপনার কষ্টার্জিত অর্জন বিনিয়োগ করে প্রতারিত হবেন না। তাই সবসময় প্রতারণা থেকে দূরে থাকুন এবং জেনে-বুঝে বিনিয়োগ করুন।

