  2. অর্থনীতি

বিডার ওয়ান স্টপ সার্ভিসে আরও ৫ সেবা যুক্ত

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৪:২৬ পিএম, ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫
বিডার ওয়ান স্টপ সার্ভিসে আরও ৫ সেবা যুক্ত

বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (বিডা) ওয়ান স্টপ সার্ভিস (ওএসএস) প্ল্যাটফর্মে নিবন্ধন অধিদপ্তরের পাঁচটি নতুন সেবা যুক্ত করা হয়েছে।

রোববার (১৪ সেপ্টেম্বর) রাজধানীর আগারগাঁওয়ে বিনিয়োগ ভবনের কনফারেন্স কক্ষে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে আনুষ্ঠানিকভাবে এসব সেবার উদ্বোধন করা হয়।

নতুন সংযুক্ত হওয়া সেবাগুলো হলো- ভূমি ক্রয় দলিল, ইজারা দলিল, চুক্তিনামা নিবন্ধন দলিল, বায়না দলিল, আম-মোক্তারনামা দলিল ও নকল সরবরাহ।

এই সংযোজনের ফলে বিডার ওএসএস প্ল্যাটফর্মে মোট সেবা সংখ্যা দাঁড়ালো ১৪২টিতে এবং অংশগ্রহণকারী সংস্থার সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ালে ৪৭টিতে। বর্তমানে বিডার ওএসএস প্ল্যাটফর্মে বিডার নিজস্ব ২৪টি সেবাসহ ৪৬টি সংস্থার ১৩৭টি সেবা চালু রয়েছে।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিডার নির্বাহী চেয়ারম্যান (প্রতিমন্ত্রী পদমর্যাদা) চৌধুরী আশিক মাহমুদ বিন হারুন। তিনি বলেন, আগামী ১৬ ডিসেম্বরের পর থেকে নিবন্ধন অধিদপ্তরের এই সেবাগুলো আর ম্যানুয়ালি প্রদান করা হবে না। আগামী তিন মাসের মধ্যে এ সেবার অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হবে।

তিনি আরও বলেন, বিডা, বেজাসহ দেশের সব বিনিয়োগ প্রমোশন এজেন্সির (আইপিএ) সেবা একক ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে আনার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। চলতি বছরের শেষ নাগাদ ‘সিঙ্গেল উইন্ডো’ প্ল্যাটফর্ম চালু করা সম্ভব হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্যে ভূমি মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব এ এস এম সালেহ আহমেদ বলেন, ভূমি মন্ত্রণালয়ের সব সেবা শতভাগ ডিজিটাইজ করা হয়েছে। বাণিজ্যিকভাবে ভূমি মিউটেশন এক সপ্তাহের মধ্যে সম্পন্ন করার জন্য কাজ চলছে।

আরেক বিশেষ অতিথি আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. লিয়াকত আলী মোল্লা বলেন, সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে আন্তরিক হতে হবে এবং জনগণকে সেবার ফি সম্পর্কে স্পষ্টভাবে জানাতে হবে, যেন হয়রানি বা তৃতীয় পক্ষের অনৈতিক হস্তক্ষেপ না ঘটে।

বিডার উপপরিচালক আবু মুহাম্মদ নূরুল হায়াত টুটুলের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানের শুরুতে স্বাগত বক্তব্য দেন বিডার নির্বাহী সদস্য (অতিরিক্ত সচিব) শাহ মোহাম্মদ মাহবুব। এতে আরও বক্তব্য রাখেন নিবন্ধন অধিদপ্তরের মহাপরিদর্শক কাজী আবদুল হান্নান এবং বিডার মহাপরিচালক জীবনকৃষ্ণ সাহা রায়।

অনুষ্ঠানে বিডার নির্বাহী সব সদস্য, মহাপরিচালক ও পরিচালক পর্যায়ের কর্মকর্তা, আইন মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা, জেলা রেজিস্ট্রার, সাব-রেজিস্ট্রারসহ গণমাধ্যমকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

এসএম/ইএ/জিকেএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।