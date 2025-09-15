ভোজ্য তেলে উৎসে কর বাড়ালো সরকার

ভোজ্য তেলে উৎসে কর বাড়ালো সরকার
সরকার সয়াবিনসহ সব ধরনের ভোজ্য তেলে উৎসে কর বাড়িয়ে ১ শতাংশ নির্ধারণ করেছে। এর আগে এই পণ্যের ওপর কোনো ধরনের উৎসে কর ছিল না।
সোমবার (১৫ সেপ্টেম্বর) জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) সদস্য (করনীতি) এ কে এম বদিউল আলম স্বাক্ষরিত একটি প্রজ্ঞাপন থেকে এ তথ্য জানা গেছে।
নতুন প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী, পরিশোধিত ও অপরিশোধিত সয়াবিন, সানফ্লাওয়ার বীজ ও তেল, পাম তেল এবং ভুট্টার তেল আমদানির ক্ষেত্রে ১ শতাংশ হারে উৎসে কর দিতে হবে।
এর আগে, সরকার সয়াবিন, সানফ্লাওয়ার, পাম ও ভুট্টার তেল আমদানিতে অগ্রিম কর ও ভ্যাট থেকে ছাড় দিয়েছিল। তবে এবার উৎসে কর আরোপের ফলে আমদানি ও পরিশোধন খরচ বাড়বে।
এদিকে আন্তর্জাতিক বাজারে দাম কমার কারণে গত আগস্টে সরকার পাম তেলের দাম প্রতি লিটারে ১৯ টাকা কমিয়ে ১৫০ টাকা নির্ধারণ করে। তবে সয়াবিন তেলের দাম প্রতি লিটার ১৮৯ টাকায় অপরিবর্তিত রয়েছে। নতুন করে উৎসে কর আরোপের ফলে এই দামের ওপর কী প্রভাব পড়ে, তা এখন দেখার বিষয়।
