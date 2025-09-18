  2. অর্থনীতি

রাইস ব্র্যান তেল রপ্তানিতে ২০ শতাংশ শুল্ক আরোপ

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৭:৫৫ এএম, ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫
রাইস ব্র্যান তেল/ফাইল ছবি

বাংলাদেশ থেকে রাইস ব্র্যান অয়েল বা কুঁড়ার তেল রপ্তানিতে ২০ শতাংশ নিয়ন্ত্রণমূলক শুল্ক বা রেগুলেটরি ডিউটি (আরডি) আরোপ করেছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)।

বুধবার (১৭ সেপ্টেম্বর) এনবিআর চেয়ারম্যান মো. আবদুর রহমান খান সই করা প্রজ্ঞাপনে এ তথ্য জানানো হয়।

এর আগেও কুঁড়ার তেল রপ্তানিতে ২৫ শতাংশ নিয়ন্ত্রণমূলক শুল্ক আরোপ করা হয়েছিল। কিন্তু জুলাই মাসে সেই শুল্ক আরোপের মেয়াদ শেষ হয়ে যায়। কয়েক মাস ধরেই বাংলাদেশ রাইস ব্রান অয়েল মিলস অ্যাসোসিয়েশনের নেতারা রপ্তানিতে নিয়ন্ত্রণমূলক শুল্ক আরোপের দাবি জানিয়ে আসছিলেন।

প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, কাস্টমস আইন ২০২৩-এর ক্ষমতাবলে কুঁড়ার তেল রপ্তানিতে ২০ শতাংশ হারে নিয়ন্ত্রণমূলক শুল্ক আরোপ করা হলো। পরিশোধিত ও অপরিশোধিত—উভয় ধরনের কুঁড়ার তেল রপ্তানিতে এই শুল্ক আরোপ করা হবে।

প্রায় এক দশক ধরে দেশে কুঁড়ার তেলের উৎপাদন বেড়েছে, গ্রাহক পর্যায়ে বিক্রিও বেড়েছে। গত মঙ্গলবার সয়াবিন, সানফ্লাওয়ার, পাম ও ভুট্টার তেল আমদানিতে ১ শতাংশ উৎসে কর আরোপের পর রাইস ব্র্যান রপ্তানি নিয়ন্ত্রণে এ সিদ্ধান্ত নিলো এনবিআর।

