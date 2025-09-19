নিত্যপণ্যের দাম জানাতে ভোক্তা অধিদপ্তর চালু করলো ‘বাজারদর’ অ্যাপ
নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের সঠিক ও হালনাগাদ দাম জানাতে ‘বাজারদর’ নামে নতুন একটি মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন চালু করেছে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর। এই অ্যাপের মাধ্যমে প্রতিদিন শতাধিক পণ্যের দাম জানতে পারবেন ব্যবহারকারীরা।
গত বৃহস্পতিবার (১৮ সেপ্টেম্বর) অ্যাপটির একটি প্রচারণামূলক ভিডিও প্রকাশ করা হয়েছে। এর আগে গত সোমবার সকালে অধিদপ্তরের মহাপরিচালক আলীম আক্তার খান অ্যাপটির উদ্বোধন করেন।
প্রচারণামূলক ভিডিওতে অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট আব্দুল জব্বার মণ্ডল বলেন, প্রতিদিন বাজারে গিয়ে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের সঠিক দাম জানার ক্ষেত্রে এখন থেকে আপনার আর কোনো দ্বিধা থাকবে না। জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর এনেছে ‘বাজারদর’ অ্যাপ। গুগল প্লে-স্টোর থেকে এটি ডাউনলোড করে প্রতিদিনের বাজারদর জানতে পারবেন এবং সচেতন হবেন।
অ্যাপটির বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জানানো হয়, এতে দুটি প্রধান বিভাগ রয়েছে। সেগুলো হলো ‘খাদ্যসামগ্রী’ এবং ‘অন্যান্য’।
খাদ্যসামগ্রী বিভাগে চাল, আটা, ময়দা, ভোজ্যতেল, চিনি, লবণ, ডাল, আলু, মসলা, মাছ, মাংস, দুধ, ডিম, শাকসবজি এবং ফলের দাম প্রতিদিন হালনাগাদ করা হবে। চালের পাঁচটি ভিন্ন ধরন (সরু, মাঝারি, মোটা, সুগন্ধি, কাটারিভোগ), বিভিন্ন ধরনের ডাল (মসুর, মুগ, অ্যাংকর), এবং আলু (ডায়মন্ড, লাল, হল্যান্ড, মিষ্টি) এর দাম আলাদাভাবে জানা যাবে। মসলার মধ্যে দেশি পেঁয়াজ, রসুন, আদা, জিরা, এলাচসহ প্রায় সব ধরনের মসলার দাম এখানে পাওয়া যাবে। মাছ ও মাংসের ক্ষেত্রে রুই, কাতল, ইলিশ, চিংড়ি, মুরগি, হাঁস, কবুতরসহ বিভিন্ন পণ্যের দাম অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।
অপরদিকে অন্যান্য বিভাগে জ্বালানি পণ্যের দাম হালনাগাদ করা হবে। এতে ১২ কেজি, ৩০ কেজি ও অন্যান্য ওজনের এলপিজি গ্যাস, ডিজেল, কেরোসিন, অকটেন এবং পেট্রোলের দাম জানা যাবে।
অ্যাপটি ব্যবহার করতে গুগল প্লে-স্টোর থেকে ডাউনলোড ও ইনস্টল করে ব্যবহারকারীর বিভাগ ও জেলা নিবন্ধন করতে হবে। এরপর ‘খাদ্যসামগ্রী’ বা ‘অন্যান্য’ অপশন থেকে নির্দিষ্ট পণ্য নির্বাচন করে প্রতিদিনের দাম জানা যাবে। অ্যাপটি অ্যান্ড্রয়েড ফোনে চলবে এবং অফলাইনে ব্যবহারের সুবিধাও রয়েছে।
কেএইচকে/এমএস