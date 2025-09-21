বিসিআই সভাপতি আনোয়ার
অটোমেশনে না গেলে কৃষিতে বড় সুফল আসবে না
বাংলাদেশ চেম্বার অব ইন্ডাস্ট্রিজের (বিসিআই) সভাপতি আনোয়ার-উল আলম চৌধুরী বলেছেন, অটোমেশন বা স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থায় না গেলে কৃষি থেকে বড় ধরনের সুফল আসবে না। খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে হলে ব্যাকওয়ার্ড লিংকেজ সক্ষমতা বাড়ানো জরুরি। কারণ এ খাতই ভ্যালু অ্যাড (মূল্য সংযোজন) করতে সক্ষম।
রোববার (২১ সেপ্টেম্বর) রাজধানীর তেজগাঁও শিল্প এলাকার এডিসন প্রাইম ভবনে ‘রোড টু মেড ইন বাংলাদেশ অ্যান্ড অ্যাগ্রো মেশিনারি ফেয়ার ২০২৫’-এর সমাপনী অনুষ্ঠানে বিসিআই সভাপতি এসব কথা বলেন।
আনোয়ার-উল আলম জানান, দেশে ২৬ লাখ ২৪ হাজার বেকার রয়েছে, অথচ তৈরি পোশাক খাত আর নতুন কর্মসংস্থান দিতে পারছে না। বর্তমানে এ খাতে সরাসরি কর্মরত ৩৫ লাখ শ্রমিক। স্বল্প মজুরির খাত হওয়ায় এখানে আর সম্ভাবনা নেই। এখন মনোযোগ দিতে হবে ম্যানুফ্যাকচারিং বা উৎপাদন খাতে, যেখানে হালকা প্রকৌশল যন্ত্রপাতিই ভবিষ্যৎ ও জীবনীশক্তি।
এ ব্যবসায়ী নেতা বলেন, বাংলাদেশের অর্থনীতি কৃষি, তৈরি পোশাক ও রেমিট্যান্স- এ তিন স্তম্ভে দাঁড়িয়ে আছে। জিডিপির আকার এখন ৪৬৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। রপ্তানি আয়ে প্রায় ৮৩ শতাংশ অবদান রাখছে তৈরি পোশাক খাত। অন্য খাতগুলো এখনো যথাযথভাবে বিকশিত হয়নি।
বিসিআই সভাপতি জানান, বৈশ্বিক বাজারে ২০২৪ সালের ফার্ম মেশিনারির বাজারের আকার ২১০ বিলিয়ন ডলার থেকে ২০৩০ সালে ৩২৯ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছাবে। অটো স্পেয়ার পার্টসের বাজার ৩৫০ বিলিয়ন থেকে বেড়ে হবে ৭৫০ বিলিয়ন ডলার। অটোমোবাইল খাতের আকার ২ দশমিক ৪ ট্রিলিয়ন থেকে হবে ৪ দশমিক ৭ ট্রিলিয়ন ডলার।
বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ করে আনোয়ার-উল আলম বলেন, দেশের হালকা প্রকৌশল যন্ত্রপাতির বাজারের আকার ১২ বিলিয়ন ডলার, যার প্রায় ৫০ শতাংশ দেশে উৎপাদন সম্ভব। কৃষি যন্ত্রপাতির বাজার ১৭৪ দশমিক ৪৫ বিলিয়ন টাকা হলেও দেশে উৎপাদন মাত্র ৪৫ দশমিক ৫৬ বিলিয়ন টাকার। গত ১০ বছরে পোশাক খাতে ৫ দশমিক ৭ বিলিয়ন ডলার ও বস্ত্রশিল্প খাতে ৪ দশমিক ৬ বিলিয়ন ডলারের মূলধনী যন্ত্রপাতি আমদানি হয়েছে। এ ক্ষেত্র পুরোটাই আমদানি নির্ভর।
বিসিআই সভাপতি বলেন, এ খাতগুলোকে সহায়তা করার জন্য সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি খাতের সংশ্লিষ্ট অংশীদারদের সম্মিলিত প্রচেষ্টা দরকার। সমস্যা ও সম্ভাবনা চিহ্নিত করে সরকারের সংশ্লিষ্ট দপ্তর এবং বেসরকারি অংশীদারেরা একসঙ্গে সমাধান ও সুযোগ সৃষ্টি করলে পরবর্তী প্রজন্ম উপকৃত হবে।
অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ অটোমোবাইলস অ্যাসেম্বলার্স অ্যান্ড ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যাসোসিয়েশন ও এগ্রিকালচার মেশিনারি ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি হাফিজুর রহমান খান বলেন, মেড ইন বাংলাদেশ পণ্য দেশে ব্যবহার ও রপ্তানি করতে হলে নীতিমালা দরকার। যে সমস্যা আমরা চিহ্নিত করতে পেরেছি, আশা করছি এখানে সরকারের প্রয়োজনীয় নীতিমালা পাবো।
ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির (ডিসিসিআই) সভাপতি তাসকিন আহমেদ বলেন, অটোমোবাইল খাতের জন্য দীর্ঘমেয়াদি নীতি প্রয়োজন।
