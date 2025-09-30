২০২৬ সালে দেশের প্রবৃদ্ধি বেড়ে হবে ৫ শতাংশ: এডিবি

২০২৬ সালে দেশের প্রবৃদ্ধি বেড়ে হবে ৫ শতাংশ: এডিবি
২০২৫ অর্থবছরে বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধি ৪ শতাংশ হবে বলে অনুমান করা হয়েছে, যা ২০২৬ অর্থবছরে বেড়ে ৫ শতাংশে দাঁড়াবে। যদিও পোশাক রপ্তানি স্থিতিশীল রয়েছে, তবুও সম্ভাব্য ধীর প্রবৃদ্ধি মূলত রাজনৈতিক পট-পরিবর্তনের কারণেই। অন্যদিকে, বারবার বন্যা, শিল্পমালিক-শ্রমিক বিরোধ এবং ক্রমাগত উচ্চ মুদ্রাস্ফীতির মধ্যে দেশীয় চাহিদা কমেছে।
মঙ্গলবার (৩০ সেপ্টেম্বর) এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট আউটলুক (এডিও) প্রকাশ করেছে। এই প্রতিবেদন থেকে এসব তথা জানা গেছে।
বিস্তারিত আসছে...
