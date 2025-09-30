  2. অর্থনীতি

২০২৬ সালে দেশের প্রবৃদ্ধি বেড়ে হবে ৫ শতাংশ: এডিবি

প্রকাশিত: ১০:৪০ এএম, ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২০২৫ অর্থবছরে বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধি ৪ শতাংশ হবে বলে অনুমান করা হয়েছে, যা ২০২৬ অর্থবছরে বেড়ে ৫ শতাংশে দাঁড়াবে। যদিও পোশাক রপ্তানি স্থিতিশীল রয়েছে, তবুও সম্ভাব্য ধীর প্রবৃদ্ধি মূলত রাজনৈতিক পট-পরিবর্তনের কারণেই। অন্যদিকে, বারবার বন্যা, শিল্পমালিক-শ্রমিক বিরোধ এবং ক্রমাগত উচ্চ মুদ্রাস্ফীতির মধ্যে দেশীয় চাহিদা কমেছে।

মঙ্গলবার (৩০ সেপ্টেম্বর) এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট আউটলুক (এডিও) প্রকাশ করেছে। এই প্রতিবেদন থেকে এসব তথা জানা গেছে।

