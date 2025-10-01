  2. অর্থনীতি

নভেম্বর থেকে নতুন এটিএম চার্জ কার্যকর করবে এসসিবি

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৯:২৭ এএম, ০১ অক্টোবর ২০২৫
নভেম্বর থেকে নতুন এটিএম চার্জ কার্যকর করবে এসসিবি

বাংলাদেশ ব্যাংকের ন্যাশনাল পেমেন্ট সুইচ বাংলাদেশ (এনপিএসবি) ও ইন্টারন্যাশনাল পেমেন্ট স্কিমস (আইপিএস) এর মাধ্যমে লেনদেনের জন্য নতুন সীমা ও চার্জ নির্ধারণ করা হয়েছে। স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক জানিয়েছে, আগামী ১ নভেম্বর থেকে এ চার্জ কার্যকর করা হবে।

তবে ব্যাংকের এমপ্লয়ি ব্যাংকিং গ্রাহকদের জন্য অন্য ব্যাংকের এটিএম ব্যবহার সম্পূর্ণ ফ্রি থাকবে।

গত ৬ ফেব্রুয়ারি পেমেন্ট সিস্টেমস ডিপার্টমেন্ট এ সংক্রান্ত নির্দেশনা জারি করেছিল।

বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনা অনুযায়ী মূল শর্তগুলো হলো, অন্য ব্যাংকের এটিএমে ডেবিট কার্ড দিয়ে নগদ উত্তোলনের মাসিক সীমা সর্বোচ্চ ২ লাখ টাকা এবং একক লেনদেনে সর্বোচ্চ ২০ হাজার টাকা। মাসে প্রথম ৫টি লেনদেনে ১৫ টাকা করে ফি প্রযোজ্য হবে। এর পর থেকে প্রতি লেনদেনে ৩০ টাকা করে ফি দিতে হবে।

তবে স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংকের এটিএম থেকে নগদ উত্তোলন সবসময় বিনামূল্যে থাকবে। গ্রাহকের কার্ডের ধরন অনুযায়ী দৈনিক উত্তোলন সীমা ৩ লাখ থেকে ৫ লাখ টাকা পর্যন্ত।

ব্যাংকের ডিপোজিটস প্রধান নবিদ হাসান এক বিবৃতিতে বলেন, গ্রাহকদের সুবিধা বিবেচনা করে আমরা কিছুদিন বাস্তবায়ন স্থগিত রেখেছিলাম। এখন থেকে বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনা অনুযায়ী নতুন চার্জ কার্যকর হবে।

ইএআর/এসএনআর/জেআইএম

