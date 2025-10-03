  2. অর্থনীতি

এআইআইবি ও এনডিবি থেকে সিটি ব্যাংকের জন্য ৭৫ মিলিয়ন ডলার ঋণ

প্রকাশিত: ০৭:২৯ এএম, ০৩ অক্টোবর ২০২৫
এশিয়ান ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক (এআইআইবি) ও নিউ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক (এনডিবি) যৌথভাবে সিটি ব্যাংককে ৭৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (প্রায় ৯০০ কোটি টাকা) দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়ন দিচ্ছে। এর মধ্যে এআইআইবি দেবে ৫০ মিলিয়ন এবং এনডিবি দেবে ২৫ মিলিয়ন ডলার। সম্প্রতি এ সংক্রান্ত চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। ব্যাংকটির পাঠানো সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

নবায়নযোগ্য জ্বালানি ও অবকাঠামো খাতে বিনিয়োগ

সিটি ব্যাংকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এ অর্থায়ন বাংলাদেশে বেসরকারি খাতের দীর্ঘমেয়াদি প্রকল্পে ব্যবহৃত হবে। বিশেষ করে নবায়নযোগ্য জ্বালানি, টেকসই অবকাঠামো, বিদ্যুৎ, জ্বালানি দক্ষতা, ই-মোবিলিটি ও ডিজিটাল অবকাঠামো খাতে বিনিয়োগ ত্বরান্বিত করতে এই ঋণ সহায়ক হবে। এতে দেশের অবকাঠামো অর্থায়নের ঘাটতি কমবে বলে আশা করা হচ্ছে।

প্রথমবার সার্বভৌম গ্যারান্টি ছাড়া ঋণ

সিটি ব্যাংক জানিয়েছে, বাংলাদেশে কোনো বেসরকারি ব্যাংক বা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সার্বভৌম গ্যারান্টি ছাড়াই এআইআইবির এটাই প্রথম ঋণ সুবিধা। এর ফলে বেসরকারি খাতে মূলধন বিনিয়োগ আরও সক্রিয় হবে এবং দীর্ঘমেয়াদি অবকাঠামো প্রকল্প বাস্তবায়নে নতুন সুযোগ তৈরি হবে।

চুক্তি স্বাক্ষর

চুক্তিতে সই করেন সিটি ব্যাংকের এমডি ও সিইও মাসরুর আরেফিন, এআইআইবির ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশনস অ্যান্ড ফান্ডস ক্লায়েন্টস বিভাগের মহাপরিচালক গ্লোবাল গ্রেগরি লিউ, এনডিবির ভাইস প্রেসিডেন্ট ও সিইও রোমান সেরভ এবং মহাপরিচালক বিন হান। অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন সিটি ব্যাংকের উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও হোলসেল ব্যাংকিং প্রধান মেসবাউল আসীফ সিদ্দিকী।

আস্থা ও সম্ভাবনা

সিটি ব্যাংকের এমডি ও সিইও মাসরুর আরেফিন বলেন, এআইআইবি ও এনডিবির এ অর্থায়ন অংশীদারিত্ব তাদের প্রতি আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর আস্থার প্রতিফলন। তিনি আরও জানান, এই ঋণ নবায়নযোগ্য জ্বালানি ও অবকাঠামো খাতে বিনিয়োগ বাড়াতে সহায়ক হবে, যা বাংলাদেশের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

