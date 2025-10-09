ক্ষুদ্র-মাঝারি শিল্প বিকাশে ১২১৭ কোটি টাকা দেবে এডিবি
দেশের ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের বিকাশে ১০ কোটি মার্কিন ডলার ঋণ দেবে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি)। প্রতি ডলার সমান ১২১ টাকা ৭৫ পয়সা ধরে যা বাংলাদেশি মুদ্রায় দাঁড়ায় এক হাজার ২১৭ কোটি ৫০ লাখ টাকা।
সেকেন্ড স্মল অ্যান্ড মিডিয়াম সাইজড এন্টারপ্রাইজ ডেভেলপমেন্ট প্রকল্পের আওতায় এ ঋণ দেবে এডিবি। বৃহস্পতিবার (৯ অক্টোবর) অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগে (ইআরডি) বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে ইআরডি সচিব মো. শাহরিয়ার কাদের ছিদ্দিকী ও বাংলাদেশে নিযুক্ত এডিবির কান্ট্রি ডিরেক্টর হোয়ে ইউন জিয়ং সংস্থাটির পক্ষে ঋণচুক্তিতে স্বাক্ষর করেন।
সংশ্লিষ্ট প্রকল্পটির উদ্যোগ নিয়েছে অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ ও বাস্তবায়নকারী সংস্থা বাংলাদেশ ব্যাংক। এর বাস্তবায়নকাল ২০২৫ সালের সেপ্টেম্বর থেকে ২০৩০ সালের মার্চ পর্যন্ত। প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হলো ঢাকা ও চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশন এলাকার বাইরে মধ্য ও স্বল্পমেয়াদি ঋণ সুবিধা দেওয়ার মাধ্যমে বেসরকারি খাতে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠান বিকাশে সহায়তাকরণ।
এডিবির এ ঋণটি অর্ডিনারি অপারেশন (কনসেশনাল) হিসেবে পাওয়া গেছে, যা পাঁচ বছরের গ্রেস পিরিয়ডসহ মোট ২৫ বছরে পরিশোধযোগ্য। ঋণটির বার্ষিক সুদের হার দুই শতাংশ।
এডিবি বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান উন্নয়ন সহযোগী। ১৯৭৩ সালে সদস্যপদ লাভ করার পর থেকে এডিবি আর্থিক সহায়তার একটি বড় অংশ বাংলাদেশকে দিয়ে আসছে। এডিবি এ পর্যন্ত বাংলাদেশ সরকারকে প্রায় ৩৪ দশমিক ৩২ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের ঋণ সহায়তা ও ৬৩৩ দশমিক ৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের অনুদান সহায়তা দিয়েছে। বাংলাদেশে উন্নয়ন সহায়তার ক্ষেত্রে এডিবি সাধারণত বিদ্যুৎ, জ্বালানি, পরিবহন, শিক্ষা, স্থানীয় সরকার, কৃষি, পানিসম্পদ ও সুশাসন খাতকে প্রাধান্য দেয়।
