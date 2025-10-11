ঢালাও দরপতনে বাজার মূলধন কমলো প্রায় ৮ হাজার কোটি টাকা

ঢালাও দরপতনে বাজার মূলধন কমলো প্রায় ৮ হাজার কোটি টাকা
গত সপ্তাহজুড়ে লেনদেন হওয়া যে কয়টি প্রতিষ্ঠানের শেয়ার ও ইউনিটের দাম বেড়েছে, তার প্রায় চারগুণ প্রতিষ্ঠানের দরপতন হয়েছে। এমন ঢালাও দরপতনে প্রধান শেয়ারবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের (ডিএসই) বাজার মূলধন প্রায় ৮ হাজার কোটি টাকা কমে গেছে। সেই সঙ্গে মূল্যসূচকের বড় পতন হয়েছে। তবে দৈনিক গড় লেনদেন কিছুটা বেড়েছে।
গত সপ্তাহজুড়ে ডিএসইতে লেনদেন হওয়া প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে ৭৯টির স্থান হয়েছে দাম বাড়ার তালিকায়। বিপরীতে দাম কমেছে ২৯৮টির। আর ১৯টির দাম অপরিবর্তিত রয়েছে। অর্থাৎ, দাম বাড়ার তুলনায় দাম কমার তালিকায় ৩ দশমিক ৭৭ দ্বিগুণ বেশি প্রতিষ্ঠান রয়েছে।
এমন দরপতনের পর সপ্তাহের শেষ কার্যদিবসের লেনদেন শেষে ডিএসইর বাজার মূলধন দাঁড়িয়েছে ৭ লাখ ১৭ হাজার ১২৬ কোটি টাকা। যা আগের সপ্তাহের শেষ কার্যদিবসে ছিল ৭ লাখ ২৫ হাজার ৬৩ কোটি টাকা। অর্থাৎ সপ্তাহের ব্যবধানে বাজার মূলধন কমেছে ৭ হাজার ৯৩৭ কোটি টাকা বা ১ দশমিক শূন্য ৯ শতাংশ। আগের সপ্তাহে বাজার মূলধন কমে ১ হাজার ৬১৫ কোটি টাকা বা দশমিক ২২ শতাংশ ।
বাজার মূলধন কমার পাশাপাশি ডিএসইতে প্রধান মূল্যসূচকেরও বড় পতন হয়েছে। ডিএসইর প্রধান মূল্যসূচক ডিএসইএক্স সপ্তাহজুড়ে কমেছে ১৩২ দশমিক শূন্য ৭ পয়েন্ট বা ২ দশমিক ৪৪ শতাংশ। আগের সপ্তাহে সূচকটি বাড়ে দশমিক ৬৬ পয়েন্ট বা দশমিক শূন্য ১ শতাংশ।
অন্য দুই সূচকের মধ্যে ইসলামী শরিয়াহ ভিত্তিতে পরিচালিত কোম্পানি নিয়ে গঠিত ডিএসই শরিয়াহ্ সূচক গত সপ্তাহজুড়ে কমেছে ৩৭ দশমিক ৭১ পয়েন্ট বা ৩ দশমিক ২২ শতাংশ। আগের সপ্তাহে সূচকটি বাড়ে দশমিক ৫১ পয়েন্ট বা দশমিক শূন্য ৪ শতাংশ।
আর বাছাই করা ভালো কোম্পানি নিয়ে গঠিত ডিএসই-৩০ সূচক গত সপ্তাহজুড়ে কমেছে ৪৮ দশমিক ৮০ পয়েন্ট বা ২ দশমিক ৩৪ শতাংশ। আগের সপ্তাহে সূচকটি কমে ২১ দশমিক ২০ পয়েন্ট বা ১ দশমিক শূন্য ১ শতাংশ।
এদিকে গত সপ্তাহের ডিএসইতে লেনদেনের গতি কিছুটা বেড়েছে। সপ্তাহের প্রতি কার্যদিবসে ডিএসইতে গড়ে লেনদেন হয়েছে ৬৫৭ কোটি ১২ লাখ টাকা। আগের সপ্তাহে প্রতিদিন গড়ে লেনদেন হয় ৬২০ কোটি ১০ লাখ টাকা। অর্থাৎ প্রতি কার্যদিবসে গড় লেনদেন বেড়েছে ৩৭ কোটি ২ লাখ টাকা বা ৫ দশমিক ৯৭ শতাংশ।
সপ্তাহজুড়ে ডিএসইতে টাকার অঙ্কে সব থেকে বেশি লেনদেন হয়েছে সিভিও পেট্রোকেমিক্যালের শেয়ার। কোম্পানিটির শেয়ার প্রতিদিন গড়ে লেনদেন হয়েছে ২১ কোটি ৫০ লাখ টাকা, যা মোট লেনদেনের ৩ দশমিক ২৭ শতাংশ। দ্বিতীয় স্থানে থাকা সোনালী পেপারের শেয়ার প্রতিদিন গড়ে লেনদেন হয়েছে ১৯ কোটি ৪৪ লাখ টাকা। প্রতিদিন গড়ে ১৮ কোটি ৯৫ লাখ টাকা লেনাদেনের মাধ্যমে তৃতীয় স্থানে রয়েছে রূপালী লাইফ ইন্স্যুরেন্স।
এছাড়া লেনদেনের শীর্ষ দশ প্রতিষ্ঠানের তালিকায় রয়েছে- সামিট এলায়েন্স পোর্ট, ওরিয়ন ইনফিউশন, প্রগতি ইন্স্যুরেন্স, প্রগতি লাইফ ইন্স্যুরেন্স, ডমিনেজ স্টিল বিল্ডিং, রবি এবং খান ব্রদার্স পিপি ওভেন ব্যাগ।
