বেপজায় ৫০তম প্রতিষ্ঠান হিসেবে যুক্ত হলো জার্নি আউটডোরস বাংলাদেশ

প্রকাশিত: ১০:০৯ পিএম, ২৮ অক্টোবর ২০২৫
বেপজা অর্থনৈতিক অঞ্চলে পোশাক কারখানা স্থাপন করবে সিঙ্গাপুর ও চীনের মালিকানাধীন জার্নি আউটডোরস বাংলাদেশ কোম্পানি লিমিটেড/ছবি সংগৃহীত

চট্টগ্রামের মীরসরাইয়ে বেপজা অর্থনৈতিক অঞ্চলে উচ্চমানের পোশাক কারখানা স্থাপন করবে সিঙ্গাপুর ও চীনের মালিকানাধীন জার্নি আউটডোরস বাংলাদেশ কোম্পানি লিমিটেড।

প্রতিষ্ঠানটি শিল্প স্থাপনের লক্ষ্যে ২৭.৫৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগ করবে। এতে তিন হাজার ৪৬৭ জন বাংলাদেশির কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

মঙ্গলবার (২৮ অক্টোবর) ঢাকায় বেপজা কমপ্লেক্স এ বিষয়ে একটি চুক্তি সই হয়। বেপজার সদস্য (বিনিয়োগ উন্নয়ন) মো. আশরাফুল কবীর ও জার্নি আউটডোরস বাংলাদেশের ব্যবস্থাপনা পরিচালক হ্যান জানজিয়াও চুক্তিতে সই করেন। বেপজার নির্বাহী চেয়ারম্যান মেজর জেনারেল মোহাম্মদ মোয়াজ্জেম হোসেন এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

প্রতিষ্ঠানটি বছরে ১৬ মিলিয়ন উচ্চমানের পোশাক ও আউটডোর পণ্য উৎপাদন করবে। যার মধ্যে রয়েছে- আন্ডারওয়্যার, টি-শার্ট, পোলো শার্ট, শর্টস, বিভিন্ন ধরনের জ্যাকেট যেমন (ফ্লিস, সফট শেল, ডাউন, কটন, লেদার, ওয়াটার প্রুফ, উইন্ডপ্রুফ, কৃত্রিম চামড়ার জ্যাকেট), আউটওয়্যার পোশাক, লং প্যান্ট, স্কি স্যুট, স্কি প্যান্ট, মাছ ধরার পোশাক, হাইকিং পোশাক, ইয়োগা পোশাক, দৌড়ানোর পোশাক, জিন্স, নীটেড শর্টস, গল্ফ খেলার পোশাক, ক্যাজুয়াল স্কার্ট, ব্যাকপ্যাক, ক্রস-বডি ব্যাগ, তাঁবু, স্লিপিং ব্যাগ, হ্যামক, আউটডোর ক্যানোপি তাঁবু, হ্যাট, গ্লাভস, মোজা, স্কার্ফ।

বেপজার নির্বাহী চেয়ারম্যান বাংলাদেশে, বিশেষত বেপজা অর্থনৈতিক অঞ্চলে বিনিয়োগের জন্য জার্নি আউটডোরস বাংলাদেশকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। তিনি বিনিয়োগকারীদের বিশ্বমানের সেবা ও সহায়তা প্রদানের পাশাপাশি একটি নিরাপদ ও অনুকূল ব্যবসায়িক পরিবেশ নিশ্চিত করতে বেপজার অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেন।

অনুষ্ঠানে বেপজার সদস্য (প্রকৌশল) আবদুল্লাহ আল মামুন, সদস্য (অর্থ) আ ন ম ফয়জুল হক, নির্বাহী পরিচালক (এন্টারপ্রাইজ সার্ভিসেস) মো. খুরশিদ আলম, নির্বাহী পরিচালক (প্রশাসন) সমীর বিশ্বাস, নির্বাহী পরিচালক (জনসংযোগ) এ.এস.এম. আনোয়ার পারভেজ এবং জার্নি আউটডোরস বাংলাদেশের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

জার্নি আউটডোরস বাংলাদেশসহ এখন পর্যন্ত মোট ৫০টি প্রতিষ্ঠান বেপজা অর্থনৈতিক অঞ্চলে বিনিয়োগের লক্ষ্যে চুক্তি সই করেছে। যাদের মোট প্রস্তাবিত বিনিয়োগের পরিমাণ ১.১১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার।

