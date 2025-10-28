পাকিস্তান সফরে প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী আনিসুজ্জামান
প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী (অর্থনীতি) ড. আনিসুজ্জামান চৌধুরী দুই দেশের মধ্যে অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক আরও জোরদার করার লক্ষ্যে বর্তমানে পাকিস্তান সফর করছেন।
মঙ্গলবার (২৮ অক্টোবর) তিনি ইসলামাবাদে পাকিস্তানের অর্থ মন্ত্রণালয়ে স্টেট মিনিস্টার ফর ফাইন্যান্স বিলাল আজহার কায়ানির সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন বলে অর্থ মন্ত্রণালয় থেকে পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে।
এ সময় দুই দেশের মধ্যে পারস্পরিক অর্থনৈতিক সহযোগিতা বৃদ্ধি, সরাসরি ফ্লাইট চালুর সম্ভাবনা, জরুরি পণ্য ও যাত্রী পরিবহনের জন্য ফেরি সার্ভিস চালুসহ বিভিন্ন বিষয়ে ফলপ্রসূ আলোচনা হয়।
ড. আনিসুজ্জামান চৌধুরী সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন অব পাকিস্তান (এসইসিপি)-এর চেয়ারম্যানের সঙ্গে বৈঠক করেন। বৈঠকে ক্যাপিটাল মার্কেট ডেভেলপমেন্টের বিষয়ে উভয় দেশের অবস্থান ও সম্ভাব্য নীতিগত সহযোগিতা নিয়ে প্রেজেন্টেশন ও আলোচনা হয়।
এদিন বিকেলে তিনি ফেডারেল ট্যাক্স ওমবুডসম্যানের কার্যালয় পরিদর্শন করেন এবং প্রশাসনিক ও কর ব্যবস্থার উন্নয়ন বিষয়ে মতবিনিময় করেন। এই সফরকে দুই দেশের মধ্যে অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক ও বিনিয়োগ সহযোগিতা বৃদ্ধির একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচনা করা যায়।
