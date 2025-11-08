  2. অর্থনীতি

চীনের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলায় পণ্য প্রদর্শনে প্রাণ

জাগো নিউজ ডেস্ক
জাগো নিউজ ডেস্ক জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৭:২৯ পিএম, ০৮ নভেম্বর ২০২৫
চীনের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলায় পণ্য প্রদর্শনে প্রাণ
চীনের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলায় প্রাণের স্টলে বিভিন্ন ধরনের পণ্য প্রদর্শন করা হচ্ছে/ছবি: সংগৃহীত

চীনের সাংহাইয়ে চলছে ‘চায়না ইন্টারন্যাশনাল ইমপোর্ট এক্সপো-২০২৫’। গত বুধবার থেকে শুরু হওয়া পাঁচ দিনব্যাপী এ আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলায় পণ্য প্রদর্শন করছে বাংলাদেশের শীর্ষস্থানীয় খাদ্যপণ্য উৎপাদন ও রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান প্রাণ।

বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ আমদানিবিষয়ক এ মেলায় ১৫৫টি দেশ থেকে চার হাজারের অধিক প্রতিষ্ঠান পণ্য প্রদর্শন করছে। প্রায় চার লাখ ৩০ হাজার বর্গমিটার এলাকাজুড়ে অবস্থিত মেলায় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান তাদের নতুন পণ্য, প্রযুক্তি ও সেবা তুলে ধরছে।

মেলায় প্রাণের স্টলে জুস, নুডলস, স্ন্যাকস, কনফেকশনারিসহ বিভিন্ন ধরনের পণ্য প্রদর্শন করা হচ্ছে। আন্তর্জাতিক বাজারে বাংলাদেশি পণ্যের প্রসার ঘটানো এবং চীনের আমদানিকারকদের কাছে নিজেদের পণ্যের পরিচিত বৃদ্ধির লক্ষ্যে মেলায় অংশ নিচ্ছে প্রাণ।

চীনের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলায় পণ্য প্রদর্শনে প্রাণ

আরও পড়ুন
ভিশন এম্পোরিয়াম থেকে টিভি কিনে গাড়ি জিতলেন কুমিল্লার মিঠুন
মিস্টার নুডলসের ভিডিও মেকিং প্রতিযোগিতার বিজয়ীরা পুরস্কৃত
অ্যাগ্রো প্রসেসিং: গ্লোবাল বিজনেস লিডারশিপ সম্মাননা পেলো প্রাণ-আরএফএল

এ বিষয়ে প্রাণ-আরএফএল গ্রুপের বিপণন পরিচালক কামরুজ্জামান কামাল বলেন, ‘চীন নিঃসন্দেহে বিশ্বের অন্যতম বড় বাজার। তবে এটি আমাদের জন্য খুবই প্রতিযোগিতাপূর্ণ। তাদের অভ্যন্তরীণ উৎপাদন ক্ষমতা অত্যন্ত উন্নত হওয়ায় প্রতিটি পণ্যে প্রতিযোগিতা তীব্র। তবুও বাংলাদেশের জন্য বড় সুবিধা হলো- বাংলাদেশের সব পণ্য বর্তমানে চীনে শুল্কমুক্ত সুবিধার আওতায় পড়ে। এছাড়া চীনে পণ্য পাঠানোর খরচও কম। তাই আমরা যদি তাদের খাদ্যাভাস ও রুচি অনুযায়ী পণ্য উৎপাদন এবং প্যাকেজিং করতে পারি, তাহলে সেখানে বাজার সম্প্রসারণ করার ব্যাপক সম্ভাবনা রয়েছে।’

কামরুজ্জামান কামাল আরও বলেন, ‘চীনা আমদানিকারক খুঁজে পাওয়া এবং বাজার সংযোগ তৈরি করাও আমাদের একটি বড় চ্যালেঞ্জ। এজন্য চীনের বড় বড় প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করতে পারলে আমাদের রপ্তানি ঝুড়ি আরও বিস্তৃত করা সম্ভব হবে।’

একিউএফ/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।