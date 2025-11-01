  2. অর্থনীতি

অ্যাগ্রো প্রসেসিং

গ্লোবাল বিজনেস লিডারশিপ সম্মাননা পেলো প্রাণ-আরএফএল

জাগো নিউজ ডেস্ক
জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৭:৪০ পিএম, ০১ নভেম্বর ২০২৫
সম্মাননা গ্রহণ করছেন প্রাণ-আরএফএল গ্রুপের উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (রপ্তানি) মো. রাশেদুল হাসান

অস্ট্রেলিয়ায় ‘এবিসিসিআই বিজনেস এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ডস ২০২৫’-এ ‘গ্লোবাল বিজনেস লিডারশিপ ইন অ্যাগ্রো-প্রসেসিং’ সম্মাননা পেয়েছে দেশের শীর্ষস্থানীয় শিল্পগ্রুপ প্রাণ-আরএফএল।

সম্প্রতি মেলবোর্নের দ্য ল্যাংহাম হোটেলে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রাণ-আরএফএল গ্রুপের উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (রপ্তানি) মো. রাশেদুল হাসানের হাতে এ পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়।

বাংলাদেশের কৃষি প্রক্রিয়াজাত শিল্পের বিকাশ ও রূপান্তরে অগ্রণী ভূমিকার স্বীকৃতিস্বরূপ এ সম্মাননা দেওয়া হয়। গ্রামীণ কৃষকদের ক্ষমতায়ন, পণ্যে মূল্য সংযোজন এবং ‘মেড ইন বাংলাদেশ’ পণ্যকে বিশ্বের ১৪৮টি দেশে ছড়িয়ে দেওয়ার মাধ্যমে বাংলাদেশের ব্র্যান্ড ইমেজ বৃদ্ধিতে অসামান্য ভূমিকা রাখায় প্রাণ-আরএফএল গ্রুপকে এ পুরস্কার দেওয়া হয়।

অনুষ্ঠানে অস্ট্রেলিয়ায় নিযুক্ত বাংলাদেশের হাইকমিশনার এফ. এম. বোরহান উদ্দিন পুরস্কার তুলে দেন। এ সময় অস্ট্রেলিয়ার ফেডারেল মেম্বার ফর ম্যারিবারনং জো ব্রিসকি এমপি, শ্যাডো অ্যাসিস্ট্যান্ট মিনিস্টার ফর মাল্টিকালচারাল অ্যাফেয়ার্স ড. রেনি হিথ ও ভিক্টোরিয়ান লিবারেল পার্টির ব্রড ব্যাটিন এমপি উপস্থিত ছিলেন।

এ বিষয়ে মো. রাশেদুল হাসান বলেন, এ স্বীকৃতি সমগ্র প্রাণ-আরএফএল পরিবারের। গ্রুপের এক লাখ ৬৮ হাজার কর্মীর সম্মিলিত প্রচেষ্টোর ফসল। আমাদের লক্ষ্য হলো দেশ ও দেশের রপ্তানি সমৃদ্ধ করা এবং বিশ্ববাজারে বাংলাদেশের মানসম্পন্ন পণ্যের সম্ভাবনা তুলে ধরা।

অস্ট্রেলিয়া বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (এবিসিসিআই) আয়োজিত এ অ্যাওয়ার্ড প্রদান অনুষ্ঠানে ব্যবসায়ী, কূটনীতিক ও দেশটির নীতিনির্ধারকরা অংশ নেন। এতে অস্ট্রেলিয়া ও বাংলাদেশের মধ্যে বাণিজ্য, উদ্ভাবন ও টেকসই অর্থনৈতিক সহযোগিতা আরও জোরদারের অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করা হয়।

