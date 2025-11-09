আবারও বাড়লো জেট ফুয়েলের দাম

আবারও বাড়লো জেট ফুয়েলের দাম
চলতি মাসের জন্য ফের বাড়ানো হয়েছে জেট ফুয়েলের (বিমানে ব্যবহৃত) দাম। নভেম্বরে দেশের অভ্যন্তরীণ ফ্লাইটে প্রতি লিটার জেট ফুয়েলের দাম ৯৯ টাকা ২৯ পয়সা থেকে বাড়িয়ে ১০০ টাকা ২৪ পয়সা করা হয়েছে। এছাড়া আন্তর্জাতিক ফ্লাইটে প্রতি লিটার ০.৬৫৪৫ ডলার থেকে বাড়িয়ে ০.৬৬০৪ ডলার নির্ধারণ করা হয়েছে।
রোববার (৯ নভেম্বর) বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশনরের (বিইআরসি) সচিব মো. নজরুল ইসলাম সরকারের সই করা এক বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানানো হয়।
এর আগে অক্টোবর মাসে প্রতি লিটার জেট ফুয়েলের দাম ৯৬ টাকা ৯ পয়সা থেকে বাড়িয়ে ৯৯ টাকা ২৯ পয়সা করা হয়েছিল। এছাড়া আন্তর্জাতিক ফ্লাইটে প্রতি লিটার ০.৬৩৩৩ ডলার থেকে বাড়িয়ে ০.৬৫৪৫ ডলার নির্ধারণ করা হয়েছিল।
এনএস/এমআইএইচএস/জিকেএস