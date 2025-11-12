  2. অর্থনীতি

নকল পণ্য প্রতিরোধে কাজ করবে ক্যাব-বিসেফ ফাউন্ডেশন

প্রকাশিত: ০২:৩৫ পিএম, ১২ নভেম্বর ২০২৫
ভোক্তা অধিকার ও নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতে যৌথভাবে কাজ করার লক্ষ্যে কনজুমারস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ক্যাব) এবং বাংলাদেশ সেফ অ্যাগ্রো ফুড এফোর্ট (বিসেফ) ফাউন্ডেশনের মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক সই হয়েছে।

বুধবার সমঝোতা স্মারকে ক্যাবের পক্ষ থেকে সই করেন ক্যাবের সভাপতি এ. এইচ. এম. সফিকুজ্জামান এবং বিসেফ ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে সই করেন ফাউন্ডেশনের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি আনোয়ার ফারুক।

এই সমঝোতা স্মারকের মাধ্যমে মানসম্মত, নিরাপদ ও ভেজালমুক্ত পণ্য নিশ্চিতকরণ, পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণ, সঠিক লেভেলিং, নকল ও নিম্নমানের পণ্য প্রতিরোধে জনসচেতনতা বৃদ্ধি এবং প্রশিক্ষণ ও গবেষণা কার্যক্রমে দুই সংগঠন যৌথভাবে কাজ করবে। উভয় সংগঠনের নেতারা আশা প্রকাশ করেন, এই সহযোগিতা বাংলাদেশের খাদ্যপণ্যের মানোন্নয়ন ও ভোক্তা সুরক্ষায় নতুন দিগন্ত উন্মোচন করবে।

অনুষ্ঠানে বিসেফ ফাউন্ডেশনের সাধারণ সম্পাদক ও সিইও রেজাউল করিম সিদ্দিক, ভাইস প্রেসিডেন্ট আতাউর রহমান মিটন, ক্যাবের সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট হুমায়ুন কবীর ভূঁইয়া, নির্বাহী সদস্য শওকত আলী খান এবং ক্যাবের অন্যান্য কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

