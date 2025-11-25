  2. অর্থনীতি

২৪ দিনে সাড়ে ২৮ হাজার কোটি টাকা পাঠালেন প্রবাসীরা

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৯:৪৫ পিএম, ২৫ নভেম্বর ২০২৫
নভেম্বরের ২৪ দিনে প্রবাসীরা দেশে ২৩৫ কোটি মার্কিন ডলারের রেমিট্যান্স পাঠিয়েছেন/ প্রতীকী ছবি

প্রবাসীদের পাঠানো রেমিট্যান্স বৃদ্ধির ধারা অব্যাহত রয়েছে। চলতি নভেম্বর মাসের ২৪ দিনে দেশে এসেছে ২ দশমিক ৩৫ বিলিয়ন ডলারের প্রবাসীআয় বা রেমিট্যান্স। দেশীয় মুদ্রায় যা প্রায় ২৮ হাজার ৬৭০ কোটি টাকা।

গত ২৪ দিনের প্রবাসী আয় আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় প্রায় ৫১ কোটি ডলার বেশি। রেমিট্যান্সের এ ধারা যদি পুরো মাসজুড়ে বজায় থাকে, তবে নভেম্বরে প্রবাসী আয়ের পরিমাণ ৩ বিলিয়ন ডলার ছাড়াতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

মঙ্গলবার (২৫ নভেম্বর) বাংলাদেশ ব্যাংক সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

এর আগে, গত বছরে শুধু একবারই রমজানের ঈদকে (ঈদুল ফিতর) কেন্দ্র করে ৩ বিলিয়ন ডলারের বেশি রেমিট্যান্স এসেছিল দেশে। রেমিট্যান্স বৃদ্ধির কারণ হিসেবে ব্যাংকিং চ্যানেলের মাধ্যমে পাঠালে বিভিন্ন প্রণোদনা, বৈধ পথে টাকা পাঠানোর ওপর উৎসাহ বাড়ানো এবং এক্সচেঞ্জ হাউজগুলোর সক্রিয় ভূমিকা উল্লেখ করা হচ্ছে।

চলতি নভেম্বর মাসের ২৪ দিনে প্রবাসীরা দেশে ২৩৫ কোটি মার্কিন ডলারের রেমিট্যান্স পাঠিয়েছেন। প্রতি ডলার ১২২ টাকা ধরে এর পরিমাণ দাঁড়ায় প্রায় ২৮ হাজার ৬৭০ কোটি টাকা। অর্থাৎ, প্রতিদিন গড়ে দেশে আসছে ৯ কোটি ৭৯ লাখ ডলার বা এক হাজার ১৯৪ কোটি টাকা। এটি গত বছরের একই সময়ের তুলনায় ৫১ কোটি ডলার বেশি। ২০২৪ সালের নভেম্বরের প্রথম ২৪ দিনে ১৮৪ কোটি ডলারের রেমিট্যান্স এসেছিল।

বাংলাদেশ ব্যাংক বলছে, চলতি ২০২৫–২৬ অর্থবছরের শুরু থেকে ২৪ নভেম্বর পর্যন্ত দেশে মোট রেমিট্যান্স এসেছে এক হাজার ২৪৯ কোটি ৮০ লাখ ডলার। আগের অর্থবছরের একই সময়ে (জুলাই-২৪ নভেম্বর ২০২৪) রেমিট্যান্স আসে এক হাজার ৭৭ কোটি ৭০ লাখ ডলার। এ হিসাবে অর্থবছরওয়ারি প্রবৃদ্ধি দাঁড়িয়েছে ১৬ শতাংশ।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, চলতি অর্থবছরের মাসভিত্তিক প্রবাসী আয় ছিল জুলাইয়ে ২৪৭ কোটি ৭৮ লাখ ডলার, আগস্টে ২৪২ কোটি ১৯ লাখ ডলার, সেপ্টেম্বরে ২৬৮ কোটি ৫৮ লাখ ডলার এবং অক্টোবরে ২৫৬ কোটি ৩৫ লাখ ডলার।

২০২৪–২৫ অর্থবছরের মার্চ মাসে রেমিট্যান্স প্রবাহ সর্বোচ্চ ৩২৯ কোটি ডলারে পৌঁছেছিল, যা ছিল ওই অর্থবছরের সর্বোচ্চ। পুরো অর্থবছরে প্রবাসী আয় দাঁড়ায় ৩০ দশমিক ৩৩ বিলিয়ন ডলার। আগের বছরের তুলনায় যা ২৬ দশমিক ৮ শতাংশ বেশি।

২০২৩–২৪ অর্থবছরে মোট রেমিট্যান্স এসেছিল ২৩ দশমিক ৯১ বিলিয়ন ডলার। ওই অর্থবছরের মাসভিত্তিক রেমিট্যান্স ছিল- জুলাইয়ে ১৯১ দশমিক ৩৭ কোটি, আগস্টে ২২২ দশমিক ১৩ কোটি, সেপ্টেম্বরে ২৪০ দশমিক ৪১ কোটি, অক্টোবরে ২৩৯ দশমিক ৫০ কোটি, নভেম্বরে ২২০ কোটি, ডিসেম্বরে ২৬৪ কোটি, জানুয়ারিতে ২১৯ কোটি, ফেব্রুয়ারিতে ২৫৩ কোটি, মার্চে ৩২৯ কোটি, এপ্রিলে ২৭৫ কোটি, মে মাসে ২৯৭ কোটি এবং জুনে ২৮২ কোটি ডলার।

