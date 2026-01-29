  2. অর্থনীতি

বাণিজ্য সম্পর্ক বাড়াতে আফগান প্রতিনিধি দলের ওয়ান ফার্মার অফিস পরিদর্শন

নিজস্ব প্রতিবেদক
নিজস্ব প্রতিবেদক নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৯:২১ পিএম, ২৯ জানুয়ারি ২০২৬
বাণিজ্য সম্পর্ক বাড়াতে আফগান প্রতিনিধি দলের ওয়ান ফার্মার অফিস পরিদর্শন
ওয়ান ফার্মা লিমিটেডের করপোরেট অফিস পরিদর্শন করে আফগান প্রতিনিধি দল

বাংলাদেশ-আফগানিস্তানের মধ্যে বাণিজ্যিক সম্পর্ক জোরদার ও ব্যবসায়িক সম্ভাবনা অনুসন্ধানের লক্ষ্যে ওয়ান ফার্মা লিমিটেডের করপোরেট অফিস পরিদর্শন করেছে আফগান প্রতিনিধি দল। সরকারি সফরের অংশ হিসেবে গত ২০ ও ২৫ জানুয়ারি প্রতিনিধি দলটি এই পরিদর্শন করে।

এ সময় এক বৈঠকে প্রতিনিধি দলটিকে ওয়ান ফার্মার উৎপাদন সক্ষমতা, কঠোর মাননিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা, নিয়ন্ত্রক নীতিমালা অনুসরণ এবং ভবিষ্যৎ সম্প্রসারণ পরিকল্পনা সম্পর্কে বিস্তারিত জানানো হয়। প্রতিনিধি দলটি প্রতিষ্ঠানটির অবকাঠামো ও আন্তর্জাতিক মান বজায় রাখার প্রতিশ্রুতিতে সন্তোষ প্রকাশ করে।

বৈঠকে উভয় প্রতিষ্ঠানের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের মধ্যে ব্যবসা বৃদ্ধি, নতুন পণ্য সংযোজন এবং আফগানিস্তানের বাজারে টেকসই ও নিরবচ্ছিন্ন ওষুধ সরবরাহ নিশ্চিত করার বিষয়ে গঠনমূলক আলোচনা হয়। ইতিবাচক প্রত্যাশার মধ্য দিয়ে সফরটি শেষ হয়, যেখানে উভয় পক্ষই ভবিষ্যতে আরও গভীর সহযোগিতা এবং আফগানিস্তানের স্বাস্থ্যসেবার মান উন্নয়নে যৌথভাবে কাজ করার আশা প্রকাশ করেন।

আরও পড়ুন
আয়কর রিটার্ন দাখিলের সময় আরও এক মাস বাড়লো 
সরকারের আশ্বাস পেয়ে টেক্সটাইল মিল বন্ধের কর্মসূচি স্থগিত 

ওয়ান ফার্মা ২০১৫ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকেই আন্তর্জাতিক বাজারে ধারাবাহিকভাবে নিজেদের অবস্থান সম্প্রসারণ করে চলেছে। প্রতিষ্ঠানটি দেশের শীর্ষস্থানীয় ন্যাশনাল এগ্রিকেয়ার গ্রুপের (এনএসি) অঙ্গপ্রতিষ্ঠান। গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও কৃষিবিদ কেএসএম মোস্তাফিজুর রহমান। তিনি বর্তমানে বাংলাদেশ অ্যাগ্রো ক্যামিকেল ম্যানুফ্যাকচার্স অ্যাসোসিয়েশনের (বিএএমএ) সভাপতি।

২০১৮ সালে ওয়ান ফার্মা আফগানিস্তানে ওষুধ রপ্তানি শুরু করে। সেখানে অল্প সময়ের মধ্যেই ওয়ান ফার্মা গুণগত মান, ধারাবাহিকতা ও নৈতিক ব্যবসায়িক চর্চার জন্য সুনাম অর্জন করে। রপ্তানি কার্যক্রম শুরুর পর থেকে ওয়ান ফার্মা উচ্চমানের ফার্মাসিউটিক্যাল পণ্য সরবরাহের মাধ্যমে আফগানিস্তানের স্বাস্থ্য খাতে সক্রিয় অবদান রেখে চলেছে।

প্রতিষ্ঠানটি শুরুতে জেনারেল প্রোডাক্ট উৎপাদনের মাধ্যমে কার্যক্রম শুরু করে, যা বিশেষায়িত চিকিৎসা চাহিদা পূরণে তাদের অঙ্গীকারের প্রতিফলন। বর্তমানে ওয়ান ফার্মা আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন বিভিন্ন ধরনের পণ্য উৎপাদন করছে। প্রতিষ্ঠানটি তাদের পণ্যের পরিসর আরও বিস্তৃত করার লক্ষ্যে শিগগির অনকোলজি, বায়োটেক ও ইনজেক্টেবল পণ্য সংযোজনের উদ্যোগ নিয়েছে, যা বহুমুখী ও শক্তিশালী ওষুধ প্রস্তুতকারী হিসেবে ওয়ান ফার্মার অবস্থানকে আরও সুদৃঢ় করবে।

কেএসআর/

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।