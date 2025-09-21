সুপারব্র্যান্ডস অ্যাওয়ার্ড পেলো প্রাণ-আরএফএল গ্রুপ

সুপারব্র্যান্ডস অ্যাওয়ার্ড পেলো প্রাণ-আরএফএল গ্রুপ
আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত মর্যাদাপূর্ণ সুপারব্র্যান্ডস বাংলাদেশ সম্মাননা পেলো দেশের শীর্ষস্থানীয় শিল্প প্রতিষ্ঠান প্রাণ-আরএফএল গ্রুপ। ধারাবাহিকভাবে ব্র্যান্ড নেতৃত্ব, ব্যবসায়িক উৎকর্ষ ও ভোক্তাদের আস্থা অর্জনের স্বীকৃতি হিসেবে এই সম্মাননা প্রদান করা হয়।
রোববার (২১ সেপ্টেম্বর) প্রাণ-আরএফএল গ্রুপের ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার (পাবলিক রিলেশনস) তৌহিদুজ্জামানের সই করা সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
শনিবার (২০ সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যায় রাজধানীর একটি হোটেলে ২০২৫-২৬ সালের জন্য এ সম্মাননা প্রদান করা হয়।
প্রাণ-আরএফএল গ্রুপের পক্ষে প্রাণের সিনিয়র জেনারেল ম্যানেজার আলী হাসান, জেনারেল ম্যানেজার তোষাণ পাল, আরএফএল এর হেড অব মার্কেটিং দেবাশীষ সরকার, শরীফুল ইসলাম, শফিক শাহিন এবং হেড অব ডিজিটাল এস এম রাশেদ রায়হান পুরস্কার গ্রহণ করেন।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, সুপারব্র্যান্ডস হচ্ছে বিশ্বের সবচেয়ে বড় স্বাধীন ব্র্যান্ড মূল্যায়ন সংস্থা, যা এমন ব্র্যান্ডকে স্বীকৃতি দেয়, যারা ভোক্তাদের কাছে আস্থা, নির্ভরযোগ্যতা ও আলাদা স্বাতন্ত্র্য তৈরি করে। ১৯৯৪ সালে যুক্তরাজ্যে যাত্রা শুরুর পর থেকে এখন পর্যন্ত বিশ্বের ৯০টি দেশে ৪৫ হাজারেরও বেশি ব্র্যান্ড এই মর্যাদা লাভ করেছে। এ বছর বাংলাদেশে ৪৯টি প্রভাবশালী ও সুনামধন্য ব্র্যান্ডকে সুপারব্র্যান্ডস মর্যাদা দেওয়া হয়েছে।
এ বিষয়ে প্রাণ-আরএফএল গ্রুপের পরিচালক (বিপণন) কামরুজ্জামান কামাল বলেন, সুপারব্র্যান্ডস অ্যাওয়ার্ড অর্জন করতে পেরে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত ও গর্বিত। প্রাণ-আরএফএল গ্রুপ সবসময় মানসম্পন্ন, উদ্ভাবনী ও গ্রাহককেন্দ্রিক পণ্য বাজারজাত করার চেষ্টা করে আসছে। ভোক্তাদের এই আস্থা ও ভালোবাসাই আমাদের সবচেয়ে বড় প্রেরণা যা আমাদেরকে আগামী দিনগুলোতে আরও উৎকর্ষের পথে এগিয়ে যেতে সহায়তা করবে।
১৯৮১ সালে যাত্রা শুরু করা প্রাণ-আরএফএল গ্রুপ বর্তমানে দেশের অন্যতম শীর্ষ শিল্পগোষ্ঠীতে পরিণত হয়েছে। খাদ্য ও পানীয়, হাউজওয়্যার পণ্য, ইলেকট্রনিকস, হালকা প্রকৌশল, টেক্সটাইলসহ বিভিন্ন খাতে কার্যক্রম পরিচালনা করছে প্রতিষ্ঠানটি। বর্তমানে প্রাণ-আরএফএল গ্রুপের পণ্য বিশ্বের ১৪৮ দেশে রপ্তানি হচ্ছে, যা বাংলাদেশের ব্র্যান্ডকে বিশ্ববাজারে তুলে ধরছে।
