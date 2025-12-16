পঞ্চগড়ে তাপমাত্রা বাড়লেও কাটেনি শৈত্যপ্রবাহ

পঞ্চগড়ে তাপমাত্রা বাড়লেও কাটেনি শৈত্যপ্রবাহ
পঞ্চগড়ে টানা ছয় দিন ধরে মৃদু শৈত্যপ্রবাহ বয়ে চলেছে। সর্বনিম্ন তাপমাত্রা সামান্য বাড়লেও ১০ এর নিচেই রয়েছে তাপমান যন্ত্রের পারদ। মঙ্গলবার সকাল ৯টায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ৯ দশমিক ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস রেকর্ড করেছে তেঁতুলিয়া আবহাওয়া অফিস।
সোমবার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ৯ দশমিক শূন্য ডিগ্রি সেলসিয়াস। দিনের তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয় ২৭ দশমিক ২ ডিগ্রি।
তেঁতুলিয়া আবহাওয়া অফিস জানায়, তেঁতুলিয়া উপজেলাসহ আশপাশের এলাকায় টানা ষষ্ঠ দিনের মতো বয়ে চলেছে মৃদু শৈত্যপ্রবাহ। এর আগে বৃহস্পতিবার চলতি শীত মৌসুমের সর্বনিম্ন ৮ দশমিক ৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস রেকর্ড করা হয় তেঁতুলিয়ায়। এরপর টানা ছয়দিন ধরে ৯ থেকে ১০ এর মধ্যেই ওঠানামা করছে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা।
এদিকে অন্য দিনের মতো মঙ্গলবারও ঘনকুয়াশা দেখা যায়নি। কিন্তু হিমালয় থেকে বেয়ে আসা বাতাসের কারণে প্রতিদিন বিকেলের পর থেকে পরদিন সকাল পর্যন্ত কনকনে শীত অনুভূত হয়। তবে কুয়াশা মুক্ত আকাশে ভোরেই সূর্যের মুখ দেখা গেছে। প্রতিদিনের মতো সকালে ঝলমলে রোদ ছড়িয়ে পড়লে কমতে থাকে শীতের তীব্রতা।
তেঁতুলিয়া আবহাওয়া অফিসের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জিতেন্দ্রনাথ রায় বলেন, তেঁতুলিয়া এলাকায় টানা ছয় দিন ধরে মৃদু শৈত্যপ্রবাহ বয়ে চলেছে। সোমবার সকাল ৯টায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ৯ দশমিক ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস রেকর্ড করা হয়। গত বৃহস্পতিবার মৌসুমের সর্বনিম্ন ৮ দশমিক ৯ ডিগ্রি তাপমাত্রা রেকর্ডের মাধ্যমে চলতি শীত মৌসুমের প্রথম মৃদু শৈত্যপ্রবাহ শুরু হয়। এরপর থেকে ১০ এর নিচেই তাপমাত্রা ওঠানামা করছে। সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ৮ থেকে ১০ এর মধ্যে অবস্থান করলে ওই এলাকায় শৈত্যপ্রবাহ বয়ে যায় বলে জানান এই আবহাওয়া কর্মকর্তা।
সফিকুল আলম/এফএ/জেআইএম