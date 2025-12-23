  2. অর্থনীতি

ভারত-পাকিস্তান থেকে ১ লাখ টন চাল কিনছে সরকার

প্রকাশিত: ০৯:৫৮ পিএম, ২৩ ডিসেম্বর ২০২৫
সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত উপদেষ্টা পরিষদ কমিটির বৈঠকে চাল আমদানির অনুমোদন দেওয়া হয়/ফাইল ছবি

ভারত ও পাকিস্তান থেকে এক লাখ মেট্রিক টন চাল কেনার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। এতে ব্যয় হবে ৪৫৯ কোটি ৫ লাখ ৮৩ হাজার ১৬৫ টাকা।

এর মধ্যে ভারত থেকে ৪৩ টাকা ৫১ পয়সা কেজি দরে ৫০ হাজার টন নন-বাসমতি সিদ্ধ চাল এবং পাকিস্তান থেকে ৪৮ টাকা ৩০ পয়সা কেজি দরে ৫০ হাজার টন আতপ চাল কেনা হবে।

মঙ্গলবার (২৩ ডিসেম্বর) সচিবালয়ে অর্থ উপদেষ্টা ড. সালেহউদ্দিন আহমেদের সভাপতিত্বে সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত উপদেষ্টা পরিষদ কমিটির বৈঠকে চাল কেনার এ অনুমোদন দেওয়া হয়।

বৈঠক সূত্রে জানা গেছে, খাদ্য মন্ত্রণালয়ের প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে ২০২৫-২৬ অর্থবছরে আন্তর্জাতিক উন্মুক্ত দরপত্রের মাধ্যমে ৫০ হাজার টন নন-বাসমতি সিদ্ধ চাল কেনার অনুমোদন দিয়েছে উপদেষ্টা পরিষদ কমিটি। ভারতের এম/এস পাত্তাভি অ্যাগ্রো ফুডস প্রাইভেট লিমিটেড থেকে ৪৩ টাকা ৫১ পয়সা কেজি দরে এই চাল কেনা হবে।

সংশ্লিষ্টরা জানান, দেশের সরকারি খাদ্য মজুত বৃদ্ধি করে বিতরণব্যবস্থা সচল রাখার স্বার্থে এই চাল আমদানির জন্য আন্তর্জাতিক উন্মুক্ত দরপত্র আহ্বান করা হলে চারটি দরপত্র জমা পড়ে। সবগুলো প্রস্তাবই আর্থিক ও কারিগরিভাবে গৃহীত হয়। পরে সব প্রক্রিয়া শেষে দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির (টিইসি) সুপারিশে সর্বনিম্ন দরদাতা প্রতিষ্ঠান এম/এস পাত্তাভি অ্যাগ্রো ফুডস প্রাইভেট লিমিটেড থেকে এক কোটি ৭৭ লাখ ৮৮ হাজার ৫০০ মার্কিন ডলারে চালগুলো কেনার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। বাংলাদেশি মুদ্রায় এর পরিমাণ ২১৭ কোটি ৫৩ লাখ ৫৫ হাজার ৬৬৫ টাকা। প্রতি টনের মূল্য ধরা হয়েছে ৩৫৫ দশমিক ৭৭ ডলার।

অন্যদিকে, খাদ্য মন্ত্রণালয়ের আরেক প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে পাকিস্তান থেকে সরকার থেকে সরকার (জিটুজি) পর্যায়ে ৫০ হাজার টন আতপ চাল কেনার অনুমোদন দিয়েছে উপদেষ্টা পরিষদ কমিটি। ট্রেডিং করপোরেশন অব পাকিস্তান থেকে প্রতি কেজি চাল ৪৮ টাকা ৩০ পয়সা দরে কেনা হবে।

জানা গেছে, দেশের সরকারি খাদ্য মজুত বৃদ্ধি করে বিতরণব্যবস্থা সচল রাখার স্বার্থে জরুরিভিত্তিতে এই চাল পাকিস্তান থেকে আমদানির জন্য পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে প্রস্তাব পাঠানো হয়। বাংলাদেশের প্রস্তাবে সাড়া দিয়ে ট্রেডিং করপোরেশন অব পাকিস্তান চাল সরবরাহের আগ্রহ ব্যক্ত করে পত্র পাঠায়। পরে দুই দেশের মধ্যে আলোচনার মাধ্যমে প্রতি টন ৩৯৫ মার্কিন ডলার হিসেবে মোট এক কোটি ৯৭ লাখ ৫০ হাজার ডলারে চালগুলো কেনার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। বাংলাদেশি মুদ্রায় এর পরিমাণ ২৪১ কোটি ৫২ লাখ ২৭ হাজার ৫০০ টাকা।

২০২৫-২৬ অর্থবছরে রাষ্ট্রীয় জরুরি প্রয়োজন ও জনস্বার্থে আন্তর্জাতিক উৎস থেকে নয় লাখ টন চাল আমদানির জন্য অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত উপদেষ্টা পরিষদ কমিটি থেকে অনুমোদন দেওয়া হয়। এরই মধ্যে সাড়ে চার লাখ টন চাল কেনা হয়েছে।

