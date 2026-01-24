খিলগাঁওয়ে রাস্তা পারাপারের সময় বাসের ধাক্কায় ব্যবসায়ী নিহত

খিলগাঁওয়ে রাস্তা পারাপারের সময় বাসের ধাক্কায় ব্যবসায়ী নিহত
রাজধানীর খিলগাঁও পুলিশ ফাঁড়ির সামনে রাস্তা পারাপারের সময় বাসের ধাক্কায় মো. জাকির হোসেন চৌধুরী (৬০) নামের এক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন। শনিবার (২৪ জানুয়ারি) দুপুরে গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে আসলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
নিহত জাকির হোসেনের ছোট ছেলে আফাজ উদ্দিন বলেন, আমার বাবা ব্যবসা করতেন। দুপুর ১২টার দিকে খিলগাঁও পুলিশ ফাঁড়ির সামনে রাস্তা পারাপারের সময় দ্রুতগামী একটি যাত্রীবাহী বাসের ধাক্কায় গুরুতর আহত হন বাবা। খবর পেয়ে বাবাকে প্রথমে স্থানীয় একটি হাসপাতালে নিয়ে যাই। সেখানে অবস্থার অবনতি হলে উন্নত ঢাকা মেডিকেলের জরুরি বিভাগে নিয়ে আসলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
তিনি জানান, তাদের গ্রামের বাড়ি চট্টগ্রাম জেলার ফটিকছড়ি উপজেলার তেলপারটেক গ্রামে। পরিবারের সবাই যাত্রাবাড়ী এলাকার একটি বাসায় ভাড়া থাকতেন তারা।
ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, মরদেহ ঢাকা মেডিকেল কলেজের মর্গে রাখা হয়েছে। বিষয়টি সংশ্লিষ্ট থানাকে জানানো হয়েছে।
কাজী আল আমিন/এমআইএইচএস